FCL – OM (0-2) : Le but de Guendouzi avec un beau geste de Gerson !

Après un but juste avant la mi-temps, l’OM a doublé la mise suite à une belle action collective, Gerson talonne pour Peres, qui feinte le centre et trouve Guendouzi dans la surface, l’international français fait un superbe contrôle orienté et marque le 0-2 !

Le but de Guendouzi sur une magnifique passe de Gerson 🥵✨pic.twitter.com/I12QdRalKv — OM Comps (@CompsOM_) May 8, 2022