FEU VERT POUR L’OM !

Et voilà papa ! Il fallait remettre la marche avant et l’OM l’a fait sans trembler même si les hommes de Puel lui a ont donné du fil à retordre.

Mais il était dit que les marseillais ne pouvaient pas constamment se prendre des buts impossibles. Vient toujours un moment où la réussite abandonne l’adversaire.

Les stéphanois ont eu des opportunités. À 2-1 ils n’ont rien lâché, mais il leur a manqué quelque chose, et c’est tant mieux pour nous.

Puel avait décidé de presser très haut sur notre arrière-garde. Il s’agissait d’empêcher la mise en route, la construction. Les 2 premières minutes furent intenses avec une occasion de chaque côté. Puis, le débat a donné l’air de s’équilibrer avant que l’OM ne se mette en route.

17ème Saliba manque le stade à la réception d’un corner. Kamara attendait en retrait, dommage.

19e Semelle très nette de Khazri sur Kamara, on se demande comment il échappe au carton jaune.

20e Superbe arrêt de Mandanda sur un tir de Bouanga.

23e Quel But !!! Payet, extérieur pour Ûnder en profondeur qui parvient à redresser au 2e poteau pour Konrad empêché pour tirer mais qui récupère le ballon et glisse à Guendouzi qui met au fond.

32e Corner pour St Étienne, Alvaro et Rongier se laissent dominer par Kolodjieczak qui reprend de la tête au premier poteau. 1-1… Disons-le, c’est anormal.

38e Belle frappe de Guendouzi, sur l’extérieur du poteau.

41e Carton pour Khazri pour une nouvelle semelle sur Guendouzi.

44e Magnifique passe de Gerson pour Rongier qui frappe à côté alors qu’il y avait largement la place pour mettre au fond.

50e Encore Payet en profondeur pour Ûnder qui centre, c’est renvoyé par une tête stéphanoise, ça revient sur Rongier qui décale Gerson, contrôle frappe… bim ! 2-1.

Les stéphanois jouent leur va-tout. Ils pressent haut, font peser le danger sur l’arrière-garde marseillaise mais ça tient. La défense fait bonne garde.

54e Frappe de Bouba Kamara, ça fuit le cadre mais l’idée était bonne.

65e Frappe en force de Bouanga angle fermé, Mandanda s’interpose avec courage.

68e Suite à un mauvais renvoi latéral de la défense stéphanoise, le ballon arrive dans les pieds d’Ûnder, il fixe son adversaire, profite de ´un appel sur sa droite de Guendouzi, et enroule pied gauche, un bonheur ! 3-1…

80e Maçon centre pour Hamouma. C’est puissant, mais la tête passe au-dessus.

81e Ûnder exploite mal un contre à 3 contre 2, délaissant Payet en retrait.

83e Gerson et Payet butent sur le gardien dans le dernier geste.

85e Lirola entre à la place de Gerson sous les ovations des supporters. Elle est méritée celle-là. Il a tout fait pour revenir.

90e Intervention énorme de Mandanda. Sur l’action, les Verts pouvaient bènéficier d’un penalty pour une main de Guendouzi mais l’arbitre siffle la fin.

Voilà, en attendant une victoire sur tapis vert à Nice, l’OM passe au vert en obtenant une victoire méritée. Les hommes de Sampaoli ont varié les attaques, beaucoup travaillé pour la récupération. Nos joueurs font circuler la balle à grande vitesse, ils sont tous susceptibles de marquer.

Payet et Guendouzi ont animé le match avec un Under en feu lui aussi. Cela a tenu derrière à l’exception du corner converti de la tête par Kolodjieczak. Mandanda a sorti les arrêts qu’il fallait pour tenir le résultat et c’est tout bénef pour nous.

C’est une victoire à la Sampaoli. L’intensité, malgré quelques trous d’air, s’est relativement maintenue. Tout le monde s’est levé le maffre pour le collègue. La solidarité était visible, en même temps que l’élan collectif. Bravo aux joueurs mais aussi à leur entraîneur.

Je ne finis pas ce billet sans signaler la fabuleuse ambiance qu’on a ressentie à la télé. Bravo les gars de toutes les tribunes. Vous avez vous aussi mis le feu. Le feu Vert.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert