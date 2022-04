Mené au score 2-1, l’Olympique de Marseille vient d’égaliser grâce à un but du brésilien Gerson à la 40e minute de jeu. Un but à la très important avant la pause qui relance complètement la rencontre à voir en images ci-dessous :

Gerson equalizes for Marseille against Feyenoord.

2-2 in 40 minutes. This game is not disappointing#UECL

pic.twitter.com/IWBfGVs7pu

— Wyngback Soccer ⚽️ (@wyngback) April 28, 2022