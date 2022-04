Feyenoord – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace aux Pays Bas pour affronter le Feyenoord Rotterdam ce soir à 21h à l’occasion de la demi-finale aller de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Feyenoord aura lieu à 21h au Stadion Feijenoord. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et M6.

Le groupe de l’OM avec Bakambu

Gardiens : Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Caleta-Car, Saliba, Peres, Kolasinac, M’Madi

Milieux : Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Kamara, Bertelli

Attaquants : Payet, Dieng, Milik, Ünder, Harit, Bakambu, Benyahia

Absents : Konrad de la Fuente (genou), Leonardo Balerdi (épaule), Alvaro (écarté), Luis Henrique (non qualifié)

🔜 #FEYOM Nos 2️⃣2️⃣ Olympiens sélectionnés par notre coach Jorge Sampaoli 👥 #UECL pic.twitter.com/38a1Uq13PR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 27, 2022

Les compositions probables

OM :

Mandanda

Saliba Caleta-Car Peres Rongier Kamara

Guendouzi Gerson

Under Milik Payet

Feyenoord :

Marciano – Geertruida, Trauner, Hendriks, Malacia – Kokcu, Aursnes, Hendrix – Nelson, Dessers, Sinisterra

Le Stade

Ce match se jouera au Stadion Feijenoord (Capacité : 51 117 places). Environ 2000 supporters Marseillais seront présents sur place…



L’Arbitre de ce Feyenoord – OM

L’arbitre du match entre l’OM et Feyenoord sera Michael Oliver. Stuart Burt et Simon Bennett l’assisteront tandis que Anthony Taylor sera le quatrième arbitre.

La Météo

Prévision météo à Rotterdam à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 9°C

– Vent : NE 13 km/h

– Taux d’humidité : 63%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Feyenoord – OM

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 1 Victoires PAOK : 1

Déclarations d’avant-match

« C’est un entraîneur dont je connais davantage les équipes que la personnalité. Je l’aime beaucoup. Il donne la priorité à l’idée d’être dans le camp adverse. Il aime le jeu, le pressing dans le camp adverse, la haute intensité. Il joue ainsi à domicile comme à l’extérieur. L’OM et Feyenoord, ce sont deux équipes qui ont la possibilité d’avoir le ballon. Celui qui aura le plus la possession se créera plus d’occasions. Mais Feyenoord, ce n’est pas que cela. Leurs transitions dangereuses à l’intérieur sont remarquables, ils mettent beaucoup de vitesse. Cette équipe gère bien les temps de jeu. Il ne faudra pas être aspirés par leur pression. On essayera aussi de récupérer vite le ballon. Ce sera un match intense, dans un stade qui va beaucoup pousser, il faudra en faire abstraction. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (13/03/22)

« J’ai beaucoup de respect pour ce coach, a admis le Néerlandais. Il y a neuf ou dix ans, beaucoup de jeunes entraîneurs suivaient son exemple, son jeu offensif. J’aime bien ce qu’il fait depuis le Chili et j’ai suivi sa carrière. Plus jeune, il a même grimpé dans un arbre pour pouvoir voir un match. Je suis très fan de ses idées et je partage une partie de son « fanatisme ». L’OM est l’adversaire le plus fort qu’on a eu jusqu’ici dans cette Ligue Europa Conférence, a expliqué Slot. Ils peuvent jouer dans plusieurs systèmes. Ils sont deuxièmes en L1, c’est une très bonne équipe. Mais ils vont faire face à une bonne équipe aussi demain (jeudi). J’aimerais avoir le ballon plus qu’eux. Mais ce n’est pas évident de les presser et d’avoir la possession face à l’OM. Car ils jouent presque à onze joueurs de champ avec le gardien qui participe beaucoup. Ils savent se sortir du pressing. Marseille a des qualités notamment avec Payet qui peut faire mal quand il se démarque et se fait oublier. Il faudra être attentifs, ne pas leur donner trop d’espace et de temps pour développer leur jeu. » Arne Slot – Source : Conférence de presse (27/04/2022).