Feyenoord – OM : Les supporters marseillais vont pouvoir se faire entendre à Rotterdam !

Plusieurs fois privés de déplacement, les supporters marseillais seront en nombre ce jeudi à l’occasion du déplacement de l’OM à Rotterdam pour y affronter Feyenoord. Mais attention aux débordements…

Cette saison, les supporters marseillais n’ont pas pu faire les déplacements à Rome contre la Lazio et à Istanbul contre Galatasaray en C3, mais aussi à Bâle ou à Thessalonique face au PAOK en C4. Par contre, ils seront ce jeudi à Rotterdam à l’occasion de la demi-finale de Conference League. Le journal l’Equipe précise qu’un « accord initial avec Feyenoord portant sur un gros millier de places pour le déplacement à Rotterdam, l’OM était confiant sur l’obtention d’un contingent de 2 000 places en tout pour ses supporters jeudi. »



2000 supporters marseillais à Rotterdam

La majorité des supporters olympiens arriveront en bus aux Pays-Bas le jour du match. Ils seront ensuite regroupés dans une fan-zone du centre-ville, sous la surveillance des stadiers de l’OM et de la police locale avant de se rendre au stade. L’OM et ses supporters sont dans le viseur de l’UEFA, qui a déjà annoncé la fermeture du virage nord du stade Vélodrome pour le match retour contre Feyenoord, le samedi 5 mai prochain. En cas de nouveaux incidents, des sanctions pourraient être prises pour la finale si le club de Longoria se qualifie…

« Il y a au moins eu une bonne nouvelle c’est la qualification de l’OM qui, je dirais un peu comme prévu, n’a pas tant souffert que ça au PAOK Salonique. Comme j’ai eu l’occasion de le dire avant la match, on se fait surtout une montagne de l’ambiance en Grèce… A juste titre parce que c’est incroyable mais l’ambiance c’est bien, le niveau de jeu c’est mieux. Ils ont eu des occasions mais ils sont tombé sur un Steve Mandanda qui prouve qu’il est largement au niveau de cette équipe. Largement… Ceux qui pouvaient penser que c’était une injustice qu’il ait perdu sa place peuvent encore le confirmer ce soir. Il a été brillant. A côté de ça, l’OM a été beaucoup plus mûr, calme que le PAOK… Ils ont eu des occasions mais l’OM a été plus serein dans les remontées de balle avec notamment Guendouzi dans tous les matchs. Rongier excellent. Payet buteur. C’est une équipe qui largement au niveau de cette Conférence League, qui se doit d’aller au bout et qui s’en donne les moyens. Il y a une grande différence entre Lyon qui est 10e du championnat et qui est éliminé en 1/4 et l’OM qui est 2e et qui va en 1/2. C’est une équipe qui, en plus, depuis quelques semaines a trouvé une vraie formule. Il y a moins de tripatouillages qu’avant. Sampaoli a lui aussi trouvé sa formule qu’il a longtemps cherché. On savait que c’était une semaine compliquée pour l’OM avec ce déplacement et dimanche ce sera aussi compliqué au Parc. Je pense que l’OM a les moyens de faire un bon déplacement même si ça dépend aussi du PSG. Pour une fois un PSG-OM avec le premier et deuxième de Ligue 1, ça fait envie ! » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (14/04/22)