L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match entre l’Olympique de Marseille et Feyenoord. Il a fait le point sur cette double confrontation en demi-finale de Conference League.

Jorge Sampaoli souligne l’avantage de pouvoir jouer à domicile lors du match retour, mais il reste méfiant car il connait le niveau des équipes néerlandaises.

On devra se qualifier chez nous. C’est une aide, mais aussi une obligation

« C’est une équipe qui joue très bien. Ils ont des transitions rapides et des joueurs à forte vocation offensive. Ça sera deux matchs de haut niveau où l’on devra bien jouer et pas perdre le ballon. La seule chose qui change, c’est qu’on devra se qualifier chez nous. C’est une aide, mais aussi une obligation. L’équipe est plus chirurgicale à l’extérieur. Mais pour nous, l’objectif est bien de jouer à domicile au match retour. C’est difficile d’imaginer où est-ce qu’ils se classeraient en L1. Mais les équipes néerlandaises en coupe d’Europe ont un super jeu collectif. Ce n’est pas un hasard s’ils jouent un rôle majeur dans les compétitions internationales. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (27/04/2022)

Sampaoli: « Feyenoord est une équipe qui presse très très bien. Et nous allons devoir ne pas être trop gênés par ça et mettre en place notre jeu. Je pense que la clé du match peut se situer là aussi. » #FEYOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2022

Sampaoli: « Je crois que ce sont deux équipes qui savent jouer avec le ballon, le garder. Celui qui aura la possession aura le plus de possibilités pour créer des occaz mais… attention Feyenoord est aussi capable de jouer des transitions rapides dans l’axe. » #FEYOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2022

Sampaoli: « J’ai commencé à analyser Feyenoord lorsque le tirage au sort nous les a opposés. C’est une équipe très rapide qui a de très bonnes transitions, des joueurs avec de grandes qualités offensives. Perdre le ballon face à des équipes aussi bonnes est très dangereux » #FEYOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2022

AVANT FEYENOORD : SAMPAOLI donne les CLÉS du match et parle du côté historique de MANDANDA