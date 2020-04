FFF-OM: Une décision importante concernant le centre de formation !

Alors que le syndicat des joueurs de Ligue 1 (UNFP) ne seraient pas favorables à une reprise du championnat, les centres de formations ferment leurs portes jusqu’à la reprise de la saison prochaine…

Cela fait plus d’un mois que la Ligue 1 est à l’arrêt à cause de l’épidémie du coronavirus. Depuis, tous les acteurs du football français spéculent sur une probable reprise du championnat. Et concernant les centres de formation, une décision a été prise, en effet la DTN a décide de les fermer jusqu’à l’ouverture de la saison prochaine…

Les structures de formation des clubs professionnels reprendront la saison prochaine– FFF

« Les activités de l’ensemble des structures de formation de la FFF et des clubs professionnels reprendront la saison 2020-2021 prochaine, lorsque les conditions de sécurité sanitaire le permettront. Les structures assureront le suivi scolaire et sportif individualisé des jeunes footballeuses et footballeurs en formation jusqu’à juillet » FFF— Source: RMC Sport

