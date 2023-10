FIFA, récupération politique, Ligue, police… les réactions après OM – OL annulé !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite aux caillassages des bus lyonnais et la blessure de Fabio Grosso, le match OM – OL a été annulé dimanche. Les réactions sont nombreuses avec sans surprise aussi de la récupération politique.

Gianni Infantino a réagi après les graves incidents survenus avant le match OM – OL. Le président de la Fifa a posté sur Instagram. « Il n’y a absolument pas de place pour la violence dans le football, sur le terrain ou en dehors. De tels événements, comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, n’ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société, et j’en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises. Sans exception, dans le football, tous les joueurs, entraîneurs et supporters doivent être en sécurité pour profiter de notre sport ».

Gérald Darmanin sur BFMTV a pointé du doigt les supporters : « Il y a eu 500 policiers pour un match de football. Est-ce qu’il n’y a pas une responsabilité des supporters, des clubs ? Hier, il y avait des motards, des policiers, des CRS qui encadraient des cars les bus de joueurs, de supporters. Ce n’est déjà pas très normal dans un monde classique. Des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d’un bus. Est-ce que vous pensez que c’est la responsabilité des policiers ? Non, c’est la responsabilité de ceux qui jettent la canette. Il ne faut pas inverser les valeurs. Nous espérons condamner durement ces personnes. Depuis le début de la saison j’ai interdit trois déplacements de supporters, notamment deux fois pour l’OM malheureusement. Il faut peut-être interdire plus systématiquement la venue de supporters dans les stades. Encore que là, c’était une équipe de football. »

Mais à quelle heure c’est la responsabilité des clubs ? En quoi c’est à l’OM de gérer la sécurité à l’extérieur du Vélodrome, dans les rues de Marseille ? https://t.co/NMWsWAwGug — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) October 30, 2023

Les sous-entendus habituels de Zemmour qui collent bien avec les gestes de certains supporters lyonnais du parcage.

Des « supporters » « marseillais » viennent de s’en prendre au bus des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Ils l’ont attaqué à coups de pierre et blessé l’entraîneur. Ils veulent même détruire l’esprit du football. Je me demande de quel genre de « supporters » et de quel genre de… pic.twitter.com/zIzOxjVNe7 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 29, 2023

🔵⚪️ Mme Amélie Oudéa-Castéra ministre des sports 🎙: « Il faut apporter une réponse globale et sans concession dans laquelle les clubs, la LFP et les associations de supporters seront aussi responsabilisés » 👀 AGORA Via @telematin #OMOL #TeamOM pic.twitter.com/Snzcu6TzMa https://t.co/ur1k5isBwP — BAWOAWA (@BAWOAWWA) October 30, 2023

L’Olympique Lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre

La LFP avait publié le communiqué suivant. « Lors de la réunion de la cellule de crise intervenue à la suite des incidents survenus à l’extérieur du stade Vélodrome sur le trajet de son bus, l’Olympique Lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances. En concertation avec l’Olympique de Marseille et les autorités publiques, la rencontre OM-OL ne se jouera donc pas ce soir à 20h45. Il appartiendra désormais à la Commission des Compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre par application de l’article 544 du règlement des compétitions. »

