OM : FIN D’ANNÉE FOIRÉE [Thierry B Audibert]

Voilà vé, l’année se termine pour l’OM par une défaite malvenue, quand nous attendions de voir les olympiens remettre leur trajectoire dans le bon sens.



Peut-on se passer de Thauvin dont l’absence était l’élément le plus notable de la compo de Villas-Boas ? Quand on voit ce que son entrée a apporté alors que ses camarades étaient en plein naufrage, la réponse est non.



Doit-on conclure que le coach portugais a sanctionné son attaquant pour ses propos au micro de l’ami Jean-Charles de Bono au sortir d’OM-Reims ? J’ai l’impression que oui mais je ne suis pas dans la tête d’AVB, que je m’abstiendrai de critiquer, mon pote Jean-Claude Leblois qui s’y était hasardé, mais aussi mon autre pote Alexandre Jacquin pour l’avoir confraternellement soutenu, se sont fait insulter pour ça. L’incident est clos, et de manière honorable, mais jamais personne n’est à l’abri de la critique.



Un bien mauvais départ



La première mi-temps olympienne fut catastrophique. Les angevins ouvrirent rapidement le score suite à une double erreur d’Alvaro, qui défend mal et laisse centrer et de Rongier dans la surface. Puis le deuxième ne tarda pas, marqué par Diony, sur lequel Nagatomo est en retard.

Nos joueurs n’ont rien produit d’intéressant au cours de cette première période, et pendant une partie de la deuxième, jusqu’à ce que l’entraîneur marseillais injecte du sang frais, avec Thauvin donc.



Il y eut d’abord une opportunité de réduire le score grâce à un pénalty, mais il semble que Payet manque désormais de maîtrise dans cet exercice. Il aurait juste levé la tête avant de frapper, il aurait vu le gardien angevin partir à droite.

Payet donnera plus tard une passe décisive à Rongier qui trouvera la lucarne de l’excellent Bernardoni d’une frappe de la tête. Premier but de l’ex-nantais… enfin.



Il y aura des moments chauds sur la cage angevine en fin de match mais les locaux ne se laissaient pas reprendre le gain du match.



Il est à déplorer que l’OM ait commencé trop tard ce match.

Je m’inquiétais ce matin de savoir s’il n’avait pas une partie de la tête en vacances. Cela est arrivé par le passé. Les hommes de Moulin ne l’étaient pas, eux…



Plus de marge.



Désormais, les matchs en retard serviront, à condition que l’OM les remporte, ce n’est pas sûr, à revenir sur le haut du classement, adieu les rêves de conquête. Nous n’avons plus de marge.



J’écrivais l’autre jour que le football est un Dieu très juste. Ce qu’il te donne, il te le reprend si tu ne changes pas ta conduite. Quand tu ne respectes pas ses fondamentaux, il te tourne le dos.



L’OM paye en cette fin d’année un certain refus de se faire mal, de s’investir pleinement dans sa mission. Nous n’avons aucun génie dans cette équipe. Chaque joueur doit tout donner et tous ensemble, pour obtenir des résultats intéressants. Et des décisions arbitrales justes.



La fin d’année est donc foirée, les douceurs gustatives qui sont entrées dans nos maisons pour les fêtes ne seront pas de trop pour atténuer notre amertume.

Bonnes fêtes à tous quand même et que l’amour et le bonheur inondent chacun de vos foyers.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert