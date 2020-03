Finance OM : Les comptes dans le rouge, explications !

Les finances de l’OM ne sont pas bonnes. Notre journaliste, Mourad Aerts explique les différentes manières d’augmenter les recettes du club…

Il y a une baisse des revenus– Mourad Aerts

« On nous avait dit qu’on allait creuser le déficit et arriver dans un budget de 250 millions d’euros. Le problème c’est de ne pas faire rentrer plus de recette, il y a une baisse sur les revenus. Les chiffres des recettes de l’OM, c’est la même chose depuis 10 ans. Si on veut monter en gamme, il faut plus de recette. Il y a des gros salaires qui t’empêchent d’avoir des grosses recettes, car la masse salariale te prend toutes tes recettes. C’est un reproche que je fais à l’OM de Eyraud, quels sont les leviers de recette ? Il y a le stade Vélodrome. L’OM a récupéré l’exploitation du stade et va devoir payer des montants qui vont de 1,5 millions à 2 millions d’euros par an. Il va falloir activer ce levier, en espérant faire plus d’argent avec son stade. La bonne stratégie c’est d’augmenter le prix des loges, tu peux faire payer ça cher sachant que Jacques-Henri Eyraud a cette culture d’entreprise. Ensuite, il y aura l’augmentation des droits TV qui feront du bien au club ». Mourad Aerts— Source : DFM