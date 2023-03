Finances : Bonne nouvelle pour l’OM !

L’OM ne devrait pas subir de sanctions pour la saison prochaine dans le cadre du fair-play financier. L’Equipe rapporte que l’OM recevra tout de même une faible pénalité financière.

Pas de grosses sanctions pour l’OM en 2023/2024 sur le fair-play financier. L’Equipe rapporte le PSG, le Milan AC, la Juventus, l’Inter Milan, l’AS Roma, Monaco, Besiktas et l’OM ont signé un accord de règlement avec l’UEFA. La raison est d’avoir dépassé les 30 millions d’euros de déficit autorisés sur les trois dernières saisons. Cependant l’OM, tout comme Monaco, a un déficit faible et devra subir une légère pénalité financière de 2 millions d’euros, dont 1,3 million avec sursis.

Pablo Longoria avait évoqué la situation financière du club en octobre dernier, il se montrait optimiste.

La Ligue des champions et l’argent de CVC nous permettent d’être dans une situation économique favorable

« Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des champions et l’argent de CVC (fonds d’investissement devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5M€) arrivés à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. On doit faire une bonne équipe. C’est cela qui va nous permettre d’avoir plus d’argent dans le futur. On construit autour d’un résultat sportif. De l’autre côté, il faut savoir qu’historiquement, l’OM a perdu beaucoup d’argent. Il faut comprendre pourquoi. Parce que le club n’était pas performant sur le terrain, parce que le centre de formation n’était pas productif, parce que le modèle économique du football est basé sur les cessions de joueurs. Or, l’OM n’a pas vendu beaucoup de joueurs lors des dernières saisons. Il faut donc se demander : est-ce qu’on est dans un ratio sportif qui est bon par rapport à nos revenus ? Oui, car nous n’avons pas une équipe extrêmement chère et n’avons pas dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs. Il y a en revanche des coûts opérationnels élevés, beaucoup plus que dans les autres clubs européens. » Pablo Longoria – Source : la Provence (2/10/2022)