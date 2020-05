Finances OM : « L’unique solution c’est de vendre vite des joueurs, et surtout de bien les vendre »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi au gros problèmes financiers de l’Olympique de Marseille qui risque de peser sur l’avenir de Villas Boas et sur les ambitions sportives à court terme.

Vendre vite des joueurs pour tenter réduire au maximum le déficit qui s’annonce monstrueux

« Financièrement AVB n’a aucune garantie. Eyraud ne peut pas lui garantir qu’il peut prolonger un Thauvin, il ne peut pas lui garantir qu’il ne vendra pas un Kamara, il ne peut pas non plus lui garantir qu’il peut prolonger un Zubizarreta, il n’a pas d’argent, donc sur tout ce qui est financier il ne peut rien faire. La seule chose qu’il peut faire c’est de lui dire que comme l’été dernier Zubizarreta aura vraiment la main sur le recrutement, et que Paul Aldridge n’empiétera pas sur son champ d’action. Après, sur le plan financier il va falloir qu’il vende très vite des joueurs pour tenter réduire au maximum le déficit qui s’annonce monstrueux. Eyraud ne peut pas simplement se cacher derrière la crise du Covid. Le club était déjà dans le rouge avant cette crise. Le Covid ne fait que rajouter un problème à un énorme problème. La ligue va essayer de compense cette perte avec ce fameux prêt, mais le trou lui sera toujours là. Et McCourt ne devrait pas remettre de l’argent. L’unique solution c’est donc de vendre des joueurs, et surtout de bien vendre lors du Mercato. ». Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille.

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille ci dessous :

Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Nicolas Filhol étaient en direct pour traiter les dernières informations concernant la vente de l’OM, les tensions entre Eyraud et les joueurs puis un focus sur les gardiens.