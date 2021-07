Flamengo remplace Gerson grâce à l’OL, le remplaçant de Maignan, l’avenir de Mbaye Niang… Les infos mercato concurrents de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : Flamengo a des vues sur l’OL pour remplacer Gerson, le remplaçant de Maignan et l’avenir de Mbaye Niang.

MERCATO CONCURRENTS OM : FLAMENGO PIOCHE LE REMPLAÇANT DE GERSON À LYON?

Après avoir enregistré plusieurs départs depuis le début du mercato, un autre joueur devrait quitter Lyon cet été. Thiago Mendes pourrait retrouver sa terre natale puisque Flamengo voudrait le récupérer.

Le mercato se poursuit et l’Olympique Lyonnais va certainement enregistrer un nouveau départ dans les prochains jours. Après avoir vu son capitaine Memphis Depay partir libre du côté du FC Barcelone et Melvin Bard transféré à Nice pour un montant de 3 millions d’euros, c’est Thiago Mendes qui pourrait également quitter le navire prochainement. Face à la forte concurrence au milieu de terrain lyonnais, Thiago Mendes s’apprêterait à retourner au Brésil.

FLAMENGO À L’AFFÛT SUR THIAGO MENDES ?

À en croire les informations révélées par le journal O Dia, Flamengo s’est montré très intéressé à l’idée de récupérer Thiago Mendes lors du mercato estival. Après avoir enregistré le départ de Gerson du côté de l’OM, Flamengo s’active pour le remplacer en pistant le milieu de terrain lyonnais. Toujours selon les informations de O’Dia, un prêt avec option d’achat serait en négociations entre le club brésilien et Lyon. À l’heure actuelle, aucun accord existe entre les deux clubs. Cependant, des dirigeants de Flamengo se seraient même rendus à Lyon afin de boucler l’opération rapidement. Affaire à suivre.

MERCATO CONCURRENTS OM : LILLE TIENT LE REMPLAÇANT DE MIKE MAIGNAN ?

Très peu utilisé en tant que doublure de Keylor Navas la saison dernière, Sergio Rico serait poussé vers la sortie avec la venue de Gianluigi Donnarumma à Paris. À la recherche d’un gardien, Lille aimerait le récupérer en prêt.

Depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain en 2019, Sergio Rico n’a jamais réellement eu sa chance sous le maillot parisien. Utilisé en tant que doublure de Keylor Navas lorsqu’il a été blessé, le portier espagnol a toujours répondu présent. Cependant, la récente arrivée de Gianluigi Donnarumma n’arrange rien pour l’ancien gardien de Séville qui devrait devenir le troisième gardien de l’effectif parisien.

SERGIO RICO EN PRÊT À LILLE ?

À en croire les informations de l’Équipe, Sergio Rico pourrait bien plier bagages chez un club prêt à lui offrir du temps de jeu. Après le départ de Mike Maignan à l’AC Milan, Lille aurait manifesté son intérêt pour récupérer le gardien du Paris Saint-Germain en prêt. Les négociations entre le champion de France et le club de la capitale avanceraient dans le bon sens. À 27 ans, Sergio Rico a remporté à trois reprises la Ligue Europa sous le maillot de Séville. Une expérience qui pourrait être précieuse dans l’effectif lillois la saison prochaine.

Sergio Rico, le gardien du PSG, vers un prêt à Lille ? Le gardien espagnol, confronté à une forte concurrence à Paris, pourrait être prêté au LOSC, champion de France en titre https://t.co/wxJa9QmWgv pic.twitter.com/7vKZSyOwkj — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 27, 2021

Mercato concurrents OM : Un attaquant de Rennes sur le départ ?

De retour à Rennes après la fin de son prêt du côté d’Al-Ahly, Mbaye Niang serait sur le point de repartir du côté de l’Italie où il se serait mis d’accord avec Venise, récemment promu en Série A.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours. Le club de Venise souhaite relancer l’attaquant rennais, Mbaye Niang. Récemment promu en Serie A après 19 ans d’absence, le club italien s’apprête à réaliser un joli coup. Rennes et Venise s’étaient déjà mis d’accord la semaine dernière sur les modalités du transfert. Il devrait s’agir d’un prêt avec option d’achat. Mais jusqu’à présent, Mbaye Niang n’avait pas donné son accord pour rejoindre le club italien. À en croire Gianluca Di Marzio, l’attaquant sénégalais a donné son aval pour rejoindre Venise.

MBAYE NIANG DE RETOUR EN ITALIE

S’il s’engage à Venise, Mbaye Niang n’en sera pas à son coup d’essai du côté de l’Italie. Arrivé à l’AC Milan à seulement 17 ans, il a aussi connu des passages au Genoa ainsi qu’au Torino. Mbaye Niang s’apprête donc à connaître sa quatrième expérience sur le sol italien. Après avoir disputé seulement 17 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, l’attaquant sénégalais cherchera à se relancer en Italie.

MERCATO CONCURRENTS OM : LE LOSC À L’AFFÛT DANS LE DOSSIER ADLI ?

Ciblé depuis plusieurs mois par l’OM, Amine Adli serait toujours dans les petits papiers de Lille. Après une saison brillante, il avait fait savoir aux dirigeants de Toulouse qu’il ne prolongera pas son contrat.

Après avoir réalisé un dernier exercice convaincant du côté de Toulouse en Ligue 2, Amine Adli se dirige vers un départ. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant ne souhaite pas prolonger son contrat avec le club de la ville rose et l’a fait savoir à son président Damien Comoli, il y a quelques semaines. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Amine Adli a inscrit 8 buts et a adressé 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

« Une possibilité pour qu’il prolonge ? Non ça fait longtemps que je n’y crois plus. J’ai dû avoir une douzaine de discussions avec Adli… Quand un joueur ne veut pas, il ne veut pas. Il va partir parce qu’il ne veut pas rester. Il partira cet été. Il ne partira pas libre dans un an ce n’est pas notre intérêt ni le sien. Je ne le vois pas rester avec le plus petit salaire du club, ce serait une erreur stratégique de sa part ». Damien Comolli (président de Toulouse) – Source : RMC (21/07/2021)

LILLE À L’AFFÛT SUR ADLI

Toutefois, même si l’OM cible son profil depuis plusieurs mois, le club phocéen n’est pas seul sur ce dossier. Après la concurrence de l’AC Milan, le LOSC serait également entré dans la danse. À en croire les informations de Foot Mercato, le champion de France souhaiterait profiter de la situation pour le récupérer. Reste à savoir quelle option privilégiera Amine Adli. Toulouse pourrait accepter de le céder pour un montant avoisinant les 7 millions d’euros.