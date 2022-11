Pablo Longoria a convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président a évoqué le niveau du centre de formation, il a jugé inacceptable qu’il n’y ait aucun joueur formé au club dans le groupe pro.

« En Youth League, ce n’est pas positif. Quand on parle du centre de formation, on doit avoir des ambitions plus grandes que le résultat en Youth League. Je ne suis pas content du résultat, même si les deux derniers matchs étaient plus positifs. Les changements qu’on a fait il y a cinq mois ne peuvent pas être évalués. On est un centre de formation qui n’était jamais performant au cours des dernières années. C’est fondamental dans notre projet. Le rêve de tous les supporters est d’avoir des joueurs qui viennent du centre de formation. C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première. C’est un grand échec. On doit faire des changements. Ca me touche beaucoup, je ne suis pas satisfait de moi-même. On a cherché de faire une approche plus collective. On doit chercher la manière dont un recrute des joueurs. Il faut recruter des joueurs au niveau local, beaucoup plus que ce qu’on fait maintenant. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

#Longoria : « Faire une évaluation sur les résultats en Youth League, ce n’est jamais une bonne chose. Quand on parle de centre de formation, on doit aller plus loin que cela. Mais naturellement, je ne suis pas content des résultats » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

#Longoria : « Pour nous, les points d’évaluation sur le centre de formation… Il y a des tendances. On doit être clair, on doit bien positionner le centre de formation dans le niveau que l’on est. Il n’était pas performant dans les dernières années » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

#Longoria : « C’est une identification / un rêve pour les supporters. C’est une gestion qui est inacceptable que l’on ait aucun joueur du centre de formation. Ça ne peut pas durer pendant le temps. Je considère que c’est un grand échec et je m’inclus dedans » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022