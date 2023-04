Formation OM : « Rouvrir des connexions avec certains clubs »

L’OM a de nombreux joueurs dans son centre de formation, mais très peu d’entre eux arrivent en équipe première. Sur le plateau du debrief à chaud, nos invités Yacine Youssfi et Sébastien Portal suggèrent de resserrer les liens entre l’OM et d’autres clubs pour assurer un suivi des jeunes et leur permettre de se développer.

L’OM galère avec ses jeunes joueurs. Si depuis des années l’OM fait partie des clubs qui n’arrivent pas à intégrer les jeunes joueurs qu’il forme. Les derniers à avoir pu s’imposer dans le 11 de départ sont Maxime Lopez, vendu à Sassuolo en 2020 et Boubakar Kamara, parti libre de tout contrat à Aston Villa, à l’été 2022. Pour certains, comme Simon Ngapandouetnbu, l’OM devient un frein car ils ne sont pas prêtés et ne jouent pas avec l’équipe professionnelle.

On doit rouvrir des connexions avec certains clubs

« Il y avait des clubs, même si ce n’étaient pas nos clubs « satellites » comme Ajaccio ou Lorient, avec lesquels on avait de bonnes connexions durant la période Dreyfus – Anigo pour prêter les joueurs. Ce serait bien de rouvrir des connexions avec certains clubs. Si tu as moins de moyens, le fait de fidéliser avec un ou deux clubs, peut te permettre d’assurer un suivi. Et fidéliser avec un club cela permet aussi de contrôler. Dans le sens où tu peux mettre des primes si l’équipe fait jouer ce joueur de l’OM prêté. Martigues va peut-être monter en Ligue 2, donc ça peut être intéressant de traiter avec eux, surtout que ce n’est pas loin de Marseille » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)

Signer des jeunes permet d’avoir une bonne image du centre

« Le truc le plus incroyable c’est au moment où Longoria devient président il fait signer une dizaine de jeunes joueurs. Je me demande si ce n’est pas pour se donner une bonne image sur le centre de formation. Quand tu signes un jeune en pro, t’as des primes qui arrivent. » Sébastien Portal – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)