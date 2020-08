Formation OM : Un ancien de Liverpool débarque !

Le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet, a choisi de recruter Grégory Vignal en tant que responsable de la pré-formation.

Selon les informations du journal L’Equipe, ,’ancien joueur de Liverpool et des Glasgow Rangers, Grégory Vignal (39 ans) a été recruté Nasser Larguet pour devenir le responsable de la pré-formation à l’OM.

La saison dernière Grégory Vignal était en charge de l’équipe féminine du club écossais Glasgow Rangers. Il a également été Vainqueur de la Youth League écossaise avec les U18 des Rangers.

Il y a quelques jours, Nasser Larguet avait également recruté Sébastien Tambouret qui dirigera l’équipe participante à la Youth League cette saison. Ce dernier a eu sous sa responsabilité les U19 de Sedan, Auxerre mais aussi Metz. Le technicien de 43 ans était en poste à Sedan (National 2) depuis 2018.

La Décla :

« L’entretien a été bref (avec Nasser Larguet). Il m’a demandé si j’étais libre, et si le projet m’intéressait. Je n’ai jamais caché que la formation, j’adorais ça. Quand l’OM t’appelle… Quand tu mets le tee-shirt floqué OM, ça fait quelque chose. De la fierté, et beaucoup de responsabilités. Notre terrain d’entraînement et celui de l’équipe première sont à 20 mètres. Le staff a un oeil sur les jeunes, il y a de la place pour eux. C’est un vrai projet de l’OM de développer sa formation. » Sébastien Tambouret – Source : L’Union (14/07/2020)