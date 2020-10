France/Portugal : Mandanda sort du onze (probable) de Deschamps ?

L’Équipe de France affronte ce soir le Portugal au Stade de France à 20h45. L’unique Marseillais de la liste de Deschamps devrait rester sur le banc…

En effet, le journal L’Équipe, annonce le retour en tant que titulaire de Hugo Lloris qui devrait ainsi honorer sa 117ème sélection et devenir le troisième joueur le plus capé de l’histoire des Bleus. Derrière Lilian Thuram (142) et Thierry Henry (123) mais en devançant Marcel Desailly (116).

Peu de surprises avec un onze qui ressemblera beaucoup à l’équipe victorieuse de la Coupe du Monde 2018, il y a déjà un peu plus de deux ans…

La composition probable de l’équipe de France :

Lloris

Pavard – Varane – Kimpembe – L.Hernandez

Rabiot – Kanté – Pogba

Griezmann

Giroud – Mbappé