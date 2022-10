Francfort – OM : A quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace en Allemagne pour y affronter L’Eintracht Francfort à l’occasion du match retour de la 5e journée de Ligue des Champions. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Francfort pour y affronter l’Eintracht à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions. Après deux victoires face au Sporting amis aussi 3 défaites de suite en Ligue 1, les Marseillais sont attendus par les joueurs Allemands !

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort aura lieu à 21h00 au Deutsche Bank Park. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

Francfort – OM en Streaming

Pour regarder OM – Sporting en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal ou RMC Sport (accessible sur abonnent).

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Kaboré, Mbemba, Gigot

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gerson, Rongier

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez

👥 #SGEOM Les 1️⃣9️⃣ joueurs retenus par Igor Tudor pour le déplacement en @ChampionsLeague 🇩🇪✈️ pic.twitter.com/lBQlwQ4KMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2022

L’avant match Francfort – OM





Déclarations d’avant-match

« L’équipe est prête à faire un match sérieux demain (mercredi). Je pense avoir trouvé les mots qu’il fallait. En regardant nos quatre matches en Ligue des champions, je trouve qu’on a fait un bon travail. Je suis content qu’on se mesure à Francfort, le dernier vainqueur de la Ligue Europa. Je vois mon groupe focalisé sur cette rencontre. Ce ne sera pas facile parce qu’on affronte une équipe avec de la qualité. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (25/10/2022)

« « Ils (les Marseillais) ont gagné les deux matches de Ligue des champions contre le Sporting entre leurs défaites en Championnat. Certains de leurs matches ont été très serrés. Sur le chemin du retour de Gladbach samedi, nous avons regardé leur match contre Lens (1-0 en faveur des Sang et Or) et ils auraient pu le gagner. C’était un match de Ligue 1 typique, très physique, incroyablement intense avec des duels musclés. C’est aussi sur ça que je les attends. Demain (mercredi) sera un match serré car l’Olympique de Marseille sait que nous ne pouvons plus les rattraper s’ils gagnent. Ils peuvent donc s’assurer de rester en Europe pendant l’hiver. C’est la situation de Marseille et ils vont donner tout ce qu’ils ont. Ce sera donc très serré mais nous nous sentons prêts pour ce match et cette situation. Ce sera à nous de le montrer. » » Oliver Glasner – Source : Conférence de presse / L’Equipe (25/10/22)