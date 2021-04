FRUSTRATION MAX !!!

Voilà vé, on vécu le deuxième match à émotion de la saison. On est passé par tous les états. Les marseillais ne se sont pas facilités les choses en étant mené deux fois, mais après avoir failli l’emporter, ils concèdent une égalisation frustrante.



Nous avons vécu une première mi-temps pénible avec ce but ultra-rapide de Delort. On ne le sait que trop, on l’avait vu à Nice, quand l’OM encaisse le premier ça devient compliqué. Ici, les joueurs de Der Zakarian se sont placés en 5-4-1 et il devenait difficile aux marseillais de déployer du jeu. Les contre-attaques montpelliéraines semblaient plus tranchantes, les héraultais gagnaient une majorité de duels et l’OM semblait perturbé avec en symbole, Florian Thauvin qui foirait tout ce qu’il faisait : tirs, passes, dribbles.



Frustrant en première



Pour autant on sentait qu’il y avait de la place, et que ça pouvait se débloquer au moment où les montpelliérains baisseraient un peu leur vigilance. Le petit pont de Milik sur Hilton allait donner une bonne opportunité. L’OM renversait complètement la situation en fin de 1re mi-temps.



Les joueurs de Laurent Nicollin finissaient frustrés croyant à une faute de Kamara sur Savanier, totalement inexistante.

1re minute Perte de balle de Luis Henrique, Montpellier enchaîne vite, Delort est envoyé dans la profondeur et Mandanda ne gicle pas assez vite de sa cage pour empêcher le sétois de le lober.



Thauvin se retrouve deux fois en situation de frappe sur son pied droit et se loupe sur les deux. Puis à la 18ème c’est Milik dont le tir est trop mou pour gêner le gardien héraultais.



26e Une stat indique que les montpelliérains gagne 60% des duels.



37e Laborde saisit l’occasion de frapper dans la surface marseillaise, heureusement contré par Caleta-Car.



43e Alvaro vers Kamara glisse Milik entre les deux centraux, il réussit à passer le ballon entre les jambes de l’un d’eux et frappe du gauche dans la foulée, il égalise.



Le retournement



45e Balerdi venu récupérer un ballon dans les pieds en position haute, centre pour Milik qui contrôle et frappe, pas assez fort.



46e Le ballon va de Gueye à Lirola côté droit qui centre pour Payet qui décale Thauvin, lequel reprend, il est contré, la balle revient sur Gueye qui met au fond.



Malheureusement, dès la reprise, Montpellier égalisait, toujours Ferri à la passe en profondeur pour Laborde cette fois qui glissait le ballon entre les jambes de Mandanda.



52e Delort au milieu de trois marseillais dans la surface, dans une situation confuse, parvenait à frapper, ça passait de peu à côté.



54e Luis Henrique amorce une superbe contre-attaque en partant de la limite de sa surface, à la ligne médiane il glisse à droite sur Thauvin qui centre sur le gardien alors qu’il y avait des solutions plus en retrait.



Mandanda nous sauve une première fois



Final de fou



Nouveau tournant du match, Caleta-Car se fait expulser pour une semelle alors qu’il est un poil en retard. Ça mèrite le jaune mais pas plus. Sampaoli le remplace par Perrin au détriment de Luis Henrique qui serait sorti de toute façon pour Cuisance juste avant, mais l’entraîneur argentin est bien inspiré, à la faveur d’un coup-franc de Payet, le jeune marseillais en embuscade au 2e poteau place une tête magnifique et permet à l’OM de reprendre l’avantage. Bien minot !



On se dit qu’il est temps de mettre en place un grand plan de confinement et de n’accorder aucune attestation de circulation aux montpelliérains.



Mandanda nous sauve une deuxième fois…



On sait qu’on va se caguer jusqu’à la fin.

On apprend l’entrée de Ntcham et on tremble.



86e les marseillais sont en surnombre devant le but de Montpellier mais échouent dans leurs tirs, sur l’action suivante Thauvin échoue aussi côté droit.



L’OM craque sur la fin, sur une ultime attaque, les joueurs de Der Zakarian égalisent, Laborde venu de derrière claque une puissante tête plongeante au milieu d’une défense passive… frustrant, très frustrant.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert