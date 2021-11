Galatasaray – OM (4-2) : Marseille sombre complétement et sort de la compétition !

L’Olympique de Marseille prend une fessée face à Galatasaray (4-2) dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Les marseillais sont éliminés avec ce match bien décevant. Les choix de Sampaoli vont encore être pointés du doigt…

Galatasaray 4 2 OM Cicaldau 13′ 68′ Milik Caleta-Car (csc) 30′ 85′ Milik Feghouli 64′ Babel 83′

Le onze de l’Olympique de Marseille :Lopez

Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres

Guendouzi Kamara Gerson Gueye

Dieng Milik

Le Match

L’Olympique de Marseille se présente dans un 4-4-2 avec Gueye milieu gauche, Dieng avec Milik, Lirola en latéral droit et Gerson axial. Dieng va chercher un ballon dans les pieds d’un milieu turc et file vers le but, Muslera sort rapidement en taclant (4′). Gerson est trouvé sur le côté gauche, il trouve Dieng qui rentre dans la surface mais se fait contrer. Feghouli centre pour Diagne, sa frappe écrasée va trouver la barre transversale de Lopez (10′). Galatasaray enchaine et c’est encore Feghouli qui fait la différence suite à un ballon perdu par Kamara, l’algérien trouve Cicaldau, qui ajuste Lopez (1-0 / 13′). L’OM se fait encore peur dans la profondeur, cette fois côté droit, mais Saliba revient bien (14′). Enorme occasion pour Luan Peres, qui dévie un ballon de la tête et va le récupérer dans la surface, sa frappe trouve le poteau (19′). Bon centre de Lirola qui trouve Dieng, sa tête un peu lobée ne trompa pas Muslera (23′). L’OM doit être plus efficace et faire attention à la profondeur surtout côté gauche, Peres est en difficulté dans ce rôle de latéral. Feghouli a encore une occasion en contre et dans le dos du défenseur brésilien, idem pour Yedlin. Cicaldau passe encore entre les lignes, son centre est dévié par Caleta Car dans ses propres buts (2-0 / 30′). L’OM souffre sur les ballons long et se montre incapable de trouver Milik. Bon coup franc de Guendouzi, il trouve la tête de Dieng mais Muslera sort une belle parade (37′). Gueye combine avec Guendouzi, en entrant dans la surface l’attaquant sénégalais décoche une grosse frappe qui heurte la barre (41′). L’OM s’est fait bouger et a aussi manqué de réalisme dans ces 45 premières minutes…

Le côté gauche en souffrance

Pas de changements à la mi-temps. Lirola sert Milik devant la défense qui glisse pour Dieng qui ne peut pas redresser assez pour marquer dans un angle fermé. L’OM a le ballon face à un bloc très bas, avec deux buts d’avance Galatasaray attend. Les cartons jaunes s’enchainent pour les marseillais… Konrad entre à la place de Gueye, l’OM retrouve son 3-3-3-1. Pas le temps de tenter une action, qu’une nouvelle perte de balle cette fois de Saliba, un boulevard s’ouvre côté droit, personne ne suit au second poteau dont Peres, Feghouli marque le but de la victoire (3-0 / 65′). Dieng obtient un penalty dans la foulé, il n’est pas forcément touché mais Milik s’en moque et transforme en deux temps (3-1 / 68′). Dans la foulée, l’OM se fait encore prendre dans le dos, Feghouli perd son duel avec Lopez sorti, Diagne rate sa frappe… c’était chaud (69′). Dieng est encore trouvé en profondeur mais il rate un contrôle compliqué (81′). L’OM dort encore et se fait une nouvelle fois prendre dans le dos, Saliba laisse filer Babel qui trouve la lucarne (4-1 / 82′). Juste derrière, Milik est trouvé au second poteau et ne rate pas sa tête, pour la confiance (4-2 / 85′). Guendouzi tente sa chance, mais Muslera est attentif. Triste défaite…

Dans le même temps, la Lazio s’est imposé 3-0 à Moscou, mettant l’OM à 4 points et donc dans l’impossibilité de poursuivre son aventure en Ligue Europa. Pour rappel, le 3e sera reversé en Ligue Europa conférence, mais est ce que cela vaut le coup ?