Galatasaray – OM : Le onze de Sampaoli avec Gueye et Dieng

Ce jeudi à 18h45, l’Olympique de Marseille se déplace en Turquie dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Voici le onze mis en place par Jorge Sampaoli pour cette rencontre selon l’Equipe…

L’OM va disputer d’ici moins d’une heure un match crucial dans cette Europa League face à Galatasaray ce jeudi. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli doit faire sans Dimitri Payet et Valentin Rongier, suspendus pour ce match. Cengiz Ünder était donné incertain à cause de sa blessure au dos contractée en sélection turque.

Pau Lopez est titularisé dans les buts olympiens, comme face à Lyon. Le trio Saliba / Caleta-Car / Peres est aligné en défense. Kamara et Guendouzi sont accompagnés par Gueye au milieu, Gerson profite de l’absence de Payet. Lirola est finalement aligné à droite, Konrad à gauche. Milik est seul en pointe.

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara Gueye

Lirola Gerson DiengMilik

𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗬 – 𝗢𝗠 ⚔️🔥 Our Starting 𝗫𝗜 is in and 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶’s Olympiens are ready for battle #GALOM #UEL pic.twitter.com/X5kJRy6WgJ — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 25, 2021

Dans ce tournoi, nous n’avons pas eu beaucoup de chance — Sampaoli

« On a été très supérieurs en première période face à la Lazio et arriver à la pause à égalité n’était pas forcément juste. En deuxième période, on prend un but très rapide mais l’équipe a lutté jusqu’à la dernière seconde. C’était dur de revenir avec une équipe très expérimentée en face. On a réussi à jouer sans peur mais dans ce tournoi, nous n’avons pas eu beaucoup de chance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (04/11/21)

« On réalise un match assez complet ce soir. Malheureusement, on a payé cash les deux erreurs qu’on fait et c’est quasiment les deux seules occasions qu’ils ont eues. Ils ont été hyperréalistes. Bien évidemment qu’on y croit encore. Malheureusement, on n’a plus notre destin en main mais voilà, il nous reste deux matches et on va se battre comme on l’a fait depuis le début de cette compétition. » Dimitri Payet – Source : Canal + (04/11/21)