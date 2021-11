Galatasaray – OM : Terim ravi de sa tactique et d’un joueur en particulier !

L’OM s’est incliné lourdement 4-2 face à Galatasaray jeudi à l’occasion de la 5e journée. Les marseillais sont éliminés, le coach Fatih Terim était ravi de la prestation de son équipe et plus particulièrement de celle de Sofiane Feghouli…

Terim a réussi son coup et la justesse de Feghouli sur le côté gauche a permis à Galatasaray de marquer les deux premiers buts, l’international Algérien a lui même marqué le 3e….

Je suis aussi content de Sofiane Feghouli. C’est un joueur que j’estime beaucoup — Terim

« Je suis content de cette victoire. On aurait pu avoir davantage de points et aller à Rome plus relax (lors de la dernière journée). Mais nous serons encore là en février ou mars. Nous sommes tombés sur un arbitre très strict, qui a bien dirigé la partie. Mais je ne vais pas trop parler de ça, du moment où je suis allé calmer les supporters qui avaient lancé des projectiles, je vais d’abord profiter de mon succès. On a appliqué une tactique parfaite pour nous. Même si les Olympiens étaient plus grands, nous avons gagné tous nos duels de la tête. On a maîtrisé notre sujet, même si nos joueurs sont très jeunes. C’est bien. Je suis aussi content de Sofiane Feghouli. C’est un joueur que j’estime beaucoup. Même si je lui dis de ne pas jouer, il ne pose jamais de problème. C’est un exemple pour beaucoup » Fatih Terim – Source: Conférence de presse (25/11/2021)

Les marseillais ont concédé une lourde défaite à Galatasaray (4-2) en Ligue Europa. Le journaliste Daniel Riolo a tenté d’analyser l’élimination du club marseillais dans cette compétition européenne.

Individuellement il y a certains gestes qui sont fous

« Les trois rencontres précédentes l’OM est tout le temps au-dessus de ses adversaires mais ils ne gagnent pas les matchs. Contre le Lokomotiv Moscou la déconcentration des 10 dernières minutes, le sentiment de supériorité, c’est une faute professionnelle, c’est lamentable d’avoir perdu des points ce soir là. Contre la Lazio ce sont des boulettes des défenseurs, rien à voir avec le système de jeu, Et ce soir, OK ce que fait Feghouli c’est beau mais Kamara dort, il fait un mauvais match, c’est encore une défaillance individuelle. Individuellement il y a certains gestes qui sont fous. Dieng très maladroit, Gerson c’est un fantôme, la responsabilité des joueurs est importante dans ces matchs. Je pense que cette équipe est en perte de confiance en ce moment. Mais malgré tout par séquence elle joue quand même bien, car l’OM se crée encore beaucoup d’occasions. Ca manque de tranchant offensivement, Dieng, c’est pas une vedette, il est jeune » Daniel Riolo – Source RMC Sport