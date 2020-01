Galli :  » Il y a beaucoup de très bons à l’âge de Lihadji qui n’ont pas passé le cap… »

Le feuilleton entre l’Olympique de Marseille et Lihadji n’a pas encore trouvé son terme. L’Equipe y a consacré un article, expliquant que l’offre initiale de l’OM était trois fois moins importante que les exigences de l’agent de joueur. Pour Léon Galli invité de DFM, Lihadji n’est pas sur d’avoir une grande carrière…

La signature d’Isaac Lihadji ne devrait pas arrivée de sitôt à l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur formé au club aurait stoppé les négociations avec le directeur sportif. En conférence de presse, André Villas-Boas avait évoqué ce dossier épineux pour l’OM, expliquant que la dernière offre marseillaise a été retirée. L’invité de DFM et ancien joueur marseillais Léon Galli s’est exprimé sur le talent du joueur de 17 ans…

Avant de demander autant d’argent il faut qu’il prouve sur le terrain– Galli

A LIRE AUSSI : DFM : Le choc face à Rennes, L’OM a-t-il eu raison pour Lihadji? Sanson à vendre, inquiétant ?

« C’est une bonne chose de stopper les négociations. Ce jeune a de très grandes capacités mais cela ne veut rien dire. A son âge, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très bons mais qui n’ont pas passé le cap. Il a la chance d’être dans un club qu’il aime, avec qui il a progressé alors il faut faire confiance à ce club là. Avant de demander autant d’argent il faut qu’il prouve sur le terrain, il devrait rester à l’Olympique de Marseille. L’entraineur a confiance en lui, petit à petit il peut l’intégrer dans l’équipe et lui donner sa chance. Il y a eu beaucoup de jeunes avec qui l’OM a eu des problèmes, et aujourd’hui ils ne font rien. Lorsque j’étais à l’OM il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de moi et pourtant j’ai fais une meilleure carrière qu’eux, le talent ca ne veut rien dire au football. Si il part à Lille ou à Dortmund il va falloir qu’il prouve… » Léon Galli— DFM