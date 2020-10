Gasset tranche concernant Ben Arfa avant OM – Bordeaux

Après cette nouvelle trêve internationale, l’OM va retrouver la Ligue 1 en accueillant Bordeaux ce samedi dans un stade Vélodrome à huis clos. Le coach bordelais pourra compter sur la recrue Hatem Ben Arfa…

Avant son déplacement à Marseille (samedi à 21 heures dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1), l’entraîneur de Bordeaux Jean-Louis Gasset a confirmé la présence d’ Hatem Ben Arfa pour ce match.

Hatem Ben Arfa n’est pas mal physiquement, déjà il est »fit »