Genesio chouine encore et pique l’OM…

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, Brune Genesio a encore pleurniché sur le traitement médiatique de son travail. Le coach rennais estime qu’il s’était fait bien plus critiqué que Sampaoli quand il s’est fait éliminer de la Conférence League…

« L’essence même de ce que je conteste c’est : sur quoi tu t’appuies pour penser que j’ai plus de facilité à entraîner des joueurs de Rennes que des joueurs de Lyon ? Il n’y a pas de fait avéré pour qu’on puisse affirmer ça. C’est juste une image que j’ai. Quand j’ai commencé à l’OL, évidemment que le public et les consultants attendaient certainement un grand nom comme entraîneur. Je peux comprendre que ça surprend. On peut me critiquer sur mes choix ou mes changements, mais ce qui me gêne c’est l’image qui m’a été collée dès le départ sans aucun argument valable, c’est-à-dire ‘Genesio c’est le gentil entraîneur qui est copain avec les joueurs, qui peut gérer des jeunes mais qui ne peut pas gérer des Memphis ou des Nabil (Fekir)’. Pendant trois années j’ai géré ces joueurs ». Bruno Genesio – source : RMC (08/06/2022)

On m’a fracassé après l’élimination l’Ajax. Je n’ai pas entendu les mêmes critiques après l’élimination d’un club français contre le Feyenoord…

« On a fait la Ligue des champions, la Ligue Europa… On m’a fracassé après l’élimination l’Ajax. Je n’ai pas entendu les mêmes critiques après l’élimination d’un club français contre le Feyenoord… On m’a mis dans une case depuis que je suis devenu entraîneur professionnel. Je suis un gentil, c’est pour ça que ça marche ou pas… C’est ce que je conteste. Je préfère humain que gentil, qui a un côté un peu péjoratif. Parce que je ne me roule pas par terre… On me colle une image. Je suis aussi capable de recadrer, de mettre des joueurs avec des statuts importants sur le banc comme Memphis ». Bruno Genesio – source : RMC (08/06/2022)

🗣💬 »Gagner un titre m’aurait aidé à casser cette image qu’on m’a collée. Même quand je faisais les choses bien, les critiques étaient négatives. @RothenJerome, reconnais que tu as mis du temps avant de dire que je faisais des choses bien… » #RMCLive pic.twitter.com/upebmDLg7M — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 8, 2022

Le coach rennais a ensuite rajouté : « Je n’ai pas envie de faire le calimero. Mais je conteste les critiques qui ont toujours été négatives. Même quand je faisais des bonnes choses, on n’en parlait pas. Si je gagne dix matchs de suite, vous n’allez pas le dire… Si j’en perds cinq de suite, là vous pouvez parler… »