Gerson de retour, l’avenir de Milik, et l’entraineur marquant de Payet… Les 3 infos OM de ce samedi

OM: L’entraineur qui a le plus marqué Payet

Après être passé par quatre clubs en Ligue 1 et un en Premier League, Dimitri Payet a pu côtoyer différents entraineurs aux méthodes distinctes. Le Réunionnais a pu citer le plus marquant…

Alors qu’on aurait pu penser à Marcelo Bielsa comme entraineur marquant pour Payet, qui a su lui faire décoller sa carrière par la suite (transfert vers West Ham), le Réunionnais a pris tout le monde a contre pied. En effet, invité sur le plateau de TF1 pour la Coupe du Monde, le « Marseillais à vie » a cité Christophe Galtier, l’actuel coach du PSG et natif de Marseille. Les deux hommes se sont côtoyés à l’époque de Saint-Etienne :

« Le coach qui m’a le plus marqué c’est Christophe Galtier. Quand on était à Saint-Etienne, là où il nous a récupérés, on était dans une période difficile. Et c’est vrai qu’à la mi-temps quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C’est surtout ça. » Dimitri Payet— Source: TF1 (26/11/22)

OM: Gerson de retour à Marseille ? Son père confirme !

Les négociations entre l’OM et Flamengo sont bloquées concernant Gerson. Le milieu de terrain pourrait faire son retour à l’OM pour la reprise le 30 novembre…

Les négociations entre Pablo Longoria et le club de Flamengo semblent bloquées face aux exigences du président olympien. Un retour à Marseille n’est pas exclu par le boss espagnol, d’autant que la blessure d’Amine Harit libère du temps de jeu.

Interrogé par Sport med TV, le père du joueur a affirmé « On doit oublier cet épisode, regarder de l’avant. » Il devrait donc revenir à la reprise le 30 novembre prochain à l’OM…

🇧🇷 Concernant #Gerson, sauf improbable revirement de situation et même si ce n’est pas de gaité de cœur, il sera bien à Marseille pour la reprise de l’entraînement mercredi. « On doit oublier cet épisode regarder de l’avant », nous a confié Marcão, père et agent du joueur. #TeamOM — SportMed TV (@SportMedTV) November 26, 2022

C’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer

Les négociations entre l’OM et Flamengo concernant Gerson sont au point mort. Le club brésilien ne veut racheter que 60% et transformer les 20% restants de la part olympienne en bonus. Proposition refusée par Longoria qui veut un deal complet sur les 80% que possède l’OM. Le président Rodolfo Landim s’est lâché sur TNT Sports: « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas. J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend le montant réclamé par l’Olympique et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. »

Mercato OM: L’avenir de Milik scellé ?

Après un début de saison sur les chapeaux de roue avec la Juventus, Milik pourrait rester à Turin la saison prochaine à la fin de son prêt…

Selon CalcioMercato, la Juventus aimerait conserver Milik la saison prochaine, et donc lever l’option d’achat à hauteur de huit millions d’euros. Le Polonais est actuellement à la coupe du monde avec sa sélection nationale.

La Juve a une option pour acheter Milik, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse / La Provence (15/11/2022)