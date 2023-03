Globalement, ça se passe bien pour les internationaux OM !

Quelques mois après la fin de la Coupe du Monde 2022, les internationaux Olympiens sont de retour en sélection. Pour le moment, la plupart ont joué et gagné !

Mis à part Veretout, resté sur le banc face aux Pays Bas, et le jeune Van Neck, Bailly, Under, Mbemba, Kaboré ou encore Under ont accumulé des minutes et souvent gagné ! Vitinha a joué une mi-temps !

Calendrier des matchs internationaux des joueurs marseillais !

Mercredi 22 mars

Belgique U19 : Jelle Van Neck (remplaçant)

Belgique U19 0-0 Slovénie U19 / Élite Round U19 – 16 h à l’Obervieland Stadium

Vendredi 24 mars

France : Jordan Veretout (remplaçant)

France – Pays-Bas 4-0 Éliminatoire Euro 2024 – 20 h 45 au Stade de France

Burkina Faso : Issa Kaboré (90 minutes)

Burkina Faso 1-0 Togo / Éliminatoire CAN – 23 h

RD Congo : Chancel Mbemba (90 minutes)

RD Congo 3-1 Mauritanie / Éliminatoire CAN – 14 h à Lubumbashi

Côte d’Ivoire : Éric Baily (86 minutes)

Côtes d’Ivoire 3-1 Les Comores / Éliminatoire CAN – 15 h à Bouaké

Portugal U21 : Nuno Tavares et Vitinha (45 minutes)

Roumanie U21 – Portugal U21 2-0 Éliminatoire Euro U21 – 18 h à Bucarest

Samedi 25 mars

Turquie : Cengiz Ünder (90 minutes)

Arménie 1-2 Turquie / Éliminatoire Euro 2024 – 15 h à Erevan

Maroc : Azzedine Ounahi (64 minutes)

Maroc 2-1 Sélection brésilienne / Match amical – 22 h au Grand stade de Tanger

Cameroun U23 : François-Régis Mughe et Simon Ngapandouetnbu

Gabon U23 1-0 Cameroun U23 / Éliminatoire CAN U23 – 15 h 30 à Libreville

Belgique U19 : Jelle Van Neck (remplaçant)

Allemagne U19 1-1 Belgique U19 / Élite Round U19 – 16 h à Brème

Dimanche 26 mars

Ukraine : Ruslan Malinovskyi

Angleterre – Ukraine / Éliminatoire Euro 2024 – 20 h à Wembley Stadium

Lundi 27 mars

France : Jordan Veretout

Irlande – France / Éliminatoire Euro 2024 – 20 h 45 à l’Aviva Stadium

Turquie U21 : Bartueg Elmaz

Turquie U21 – Kosovo U21 / Match amical – Antalya

Mardi 28 mars

Chili : Alexis Sanchez

Chili – Paraguay / Match amical – 3h30 à Santiago

Turquie : Cengiz Ünder

Turquie – Croatie / Éliminatoire Euro 2024 – 19 h 45 à Bursa

Burkina Faso : Issa Kaboré

Togo – Burkina Faso / Éliminatoire CAN – 23 h

RD Congo : Chancel Mbemba

Mauritanie – RD Congo / Éliminatoire CAN – Minuit à Nouakchott

Maroc : Azzedine Ounahi

Maroc – Pérou / Match amical – 21 h 30 à Madrid

Côte d’Ivoire : Éric Baily

Les Comores – Côte d’Ivoire / Éliminatoire CAN – 20 h à Moroni

Cameroun U23 : François-Régis Mughe et Simon Ngapandouetnbu

Cameroun U23 – Gabon U23 / Éliminatoire CAN U23 – 17 h à Yaoundé

Portugal U21 : Nuno Tavares et Vitinha

Portugal U21 – Norvège U21 / Éliminatoire Euro U21 – 20 h à l’Estadio Varzim SC

Belgique U19 : Jelle Van Neck

Italie U19 – Belgique U19 / Élite Round U19 – 16 h à Brème