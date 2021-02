Grande avancée dans le dossier Sampaoli ? Le rappel à l’ordre de Payan et un grand ménage dans la cellule de recrutement… les 3 infos OM de ce dimanche

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : un nouveau chapitre dans le feuilleton Sampaoli, Benoît Payan veut rassembler les supporters autour de la table et un jeu de chaise musicale à venir dans la cellule de recrutement…

Mercato OM : Coup de tonnerre dans le dossier Sampaoli !

Ce matin l’émission Téléfoot nous apprenait que le coach sud-américain Jorge Sampaoli se serait entretenu avec deux anciens joueurs argentins de l’OM, à savoir Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze. De plus l’actuel tacticien de l’Atlético Mineiro serait également à la recherche d’un interprète en vue d’une possible arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille. Propos confirmés par la journaliste argentine Veronica Brunati…

A LIRE : Mercato : Le contrat qui attend Sampaoli à l’OM !

Sampaoli a conclu un accord avec l’Olympique de Marseille – Veronica Brunati

Selon la journaliste, Jorge Sampaoli devrait bel et bien débarquer à Marseille avant la réception de l’OL. Ce vendredi précisément. La durée du contrat devrait s’étendre jusqu’en 2023 toujours selon la même source.

« Jorge Sampaoli a conclu un accord avec l’Olympique de Marseille. Il signera un contrat jusqu’en 2023. Il se rend à Marseille le 26 février » Veronica Brunati – Source : Twitter (21/02/2021)

Jorge #Sampaoli, llegó a un acuerdo y será el nuevo DT de @OM_Espanol . Firmará contrato hasta 2023. Viaja el 26/2 a Marseille — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) February 21, 2021

OM – Payan rappelle à l’ordre Eyraud : « Les clubs de supporters sont l’âme du club »

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont soumis ce lundi après-midi le projet Agora OM. Ayant pour volonté de redéfinir le terme « supporterisme », il s’agit d’une nouvelle étape dans les tensions entre la direction et les fans olympiens. Interviewé ce matin par Téléfoot, le maire de Marseille Benoît Payan a rappelé au président Eyraud que les supporters étaient l’essence du club.

« J’appelle encore @jheyraud à mettre tout le monde autour de la table. Il est temps de poser les armes. Les clubs de supporters véhiculent une histoire particulière : ils sont l’âme du club » Le maire de Marseille, @BenoitPayan, défend les supporters olympiens (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/436Xl9jWrr — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 21, 2021

Il est temps de poser les armes – Benoît Payan

A LIRE AUSSI : OM : EYRAUD, McCourt, Payet… L’intégralité de la conférence de presse des groupes de supporters

« J’ai appelé Jacques-Henri Eyraud et je l’appelle encore ce matin à mettre tout le monde autour de la table. Il est temps de poser les armes. Les clubs de supporters véhiculent une histoire particulière. Ils sont l’âme du club » Benoît Payan – Source : Téléfoot (21/02/2021)

Mercato OM : Grand ménage à venir dans la cellule de recrutement ?

Les dernières informations, tirées du média Quotidien du Sport, feraient état d’une probable arrivée de Sampaoli pour la réception de Lyon. Mais d’autres changements seraient en train d’être opérés du côté de l’Olympique de Marseille. En effet selon le journaliste Mathieu Grégoire, la cellule de recrutement est en passe de se faire un nouveau visage…

Franck Tognarelli visé par longoria ?

Après le départ de Michel Flos, d’autres collaborateurs tels que Georges Santos et Ferhat Khiraz devraient également suivre. Et pour les remplacer, la direction olympienne serait intéressée par les profils de Mathieu Seckinger, scout pour Manchester United, ainsi que Franck Tognarelli qui s’occupait des jeunes de Air-Bel.

A LIRE : Mercato : Le contrat qui attend Sampaoli à l’OM !

« Gros mercato au niveau de la cellule de recrutement de l’OM. Après Michel Flos, Santos et Khirat sont en partance. Outre Mathieu Seckinger, Franck Tognarelli (Air-Bel, Bonneveine) courtisé, mais d’autres clubs lorgnent le recruteur originaire de Marseille » Mathieu Grégoire – Source : Twitter (20/02/21)