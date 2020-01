Granville – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace aujourd’hui à Caen pour affronter Granville en 16ème de finale de Coupe de France. Retrouvez toutes les infos de l’avant-match ci-dessous.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

granville – OM à 21h05 sur France 3 et Eurosport 1

Le groupe



Olympique de Marseille

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pelé, Ngapandouetnbu, Dia

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Sarr, Kamara, Amavi

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson

Attaquants :

Benedetto, Payet, Radonjic, Aké, Germain

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pelé

Sakai Kamara Alvaro Amavi

Strootman

Lopez Rongier

Sarr Benedetto Payet

Granville:

Baltus

Behma Akueson, Doumbia Benyahya

Ehua Mouaddid Théault Blondel

R. Théault Lamrabette

L’Arbitre pour granville – OM

L’arbitre désigné pour Granville – OM ce vendredi est Monsieur Gautier.

La Météo

Prévision météo à Caen à 21h00 (*)

– Partiellement nuageux ( couverture nuageuse 66%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 6°C / ressentie 0°C

– Vent : 30km/h SO

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Les stats des confrontations granville – OM (Coupe de FRANCE)

VICTOIRES de l’OM 1 NULS 0 VICTOIRES de Granville

0

Les 5 derniers matchs

Marseille

Stade Rennais FC 0 – 1 Olympique de Marseille Trelissac F. C. 1 – 1 ; 2-4 TAB Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Nîmes Olympique FC Metz 1 – 1 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Girondins de Bordeaux

Granville

Granville 2 – 0 Vitré Versailles 1 – 2 Granville FC Gobelins 3 – 0 Granville Stade Plabennecois 0 – 2 Granville Granville 0 – 1 FC Lorient 2

Déclarations d’avant-match



« Je savais que la situation économique du club était prioritaire à l’aspect sportif. Mais normalement le plus important ce sont les performances sportives, qui sont au top actuellement. Je pense que l’intérêt du club est donc de maintenir ces performances au top, et ensuite de voir à la fin de saison en fonction des offres. Ce qui me préoccupe aussi, ce sont les prolongations, alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Je le dis et je le répète. Pour moi, il y a un règlement. L’OM a respecté le règlement. Pour qu’il n’y ait plus de problème, il faut changer le règlement. Je propose que les clubs de L1 et L2, quand ils jouent contre des équipes amateurs, soient obligés de laisser la recette. Mais à partir du moment où ils ne sont pas obligés de laisser la recette, ils font comme bon leur semble. Il n’y a pas de polémique. Par contre, s’ils veulent nous laisser la recette, nous sommes preneurs. Parce que nous, on en aura besoin pour préparer la saison prochaine. Qu’ils nous en laissent un maximum. » Johan Gallon (coach de Granville)— conf de presse