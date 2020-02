Grégory Sertic et ses agents au centre de la polémique entre l’OM et le journal L’Équipe…

Hier Mathieu Grégoire, le correspondant local du journal L’Équipe a été interdit d’accès à La Commanderie pour suivre la conférence de presse pré-OM/TFC. En voici les raisons…

La décision de l’Olympique de Marseille a été motivée par un article paru hier matin dans les colonnes de L’Équipe évoquant l’arrivée de Grégory Sertic au club et l’implication présumée des agents de Rudi Garcia dans la transaction. L’OM réfute totalement le fait que la clause du contrat de Rudi Garcia visant à prévenir les conflits d’intérêts n’ait pas été respectée…

Le communiqué de l’OM

« Dans son article daté du 7 février, L’Équipe a mis en cause l’intégrité des dirigeants de l’OM en expliquant qu’une clause du contrat de Rudi Garcia visant à prévenir les conflits d’intérêt n’a pas été respectée à l’occasion du transfert de Grégory Sertic.

Cette allégation est mensongère.

L’OM tient ainsi à rappeler que :

1. Conformément à son contrat de travail, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait été invité à l’époque à déclarer l’identité de toutes personnes ayant directement et indirectement participé à son embauche au sein du club. Dès lors, il s’était engagé à ne participer en aucun cas à toute discussion ou démarche auprès de joueurs impliquant ces mêmes personnes. Ce fut le cas à l’occasion du recrutement de Grégory Sertic.

2. Aucune commission d’agent n’a été versée dans le cadre de la négociation du contrat de transfert entre Bordeaux et l’OM.

3. L’OM a réalisé, depuis octobre 2016, 74 transactions (achats, cessions, prêts, prolongations de contrat ou premiers contrats professionnels). Sur ces 74 opérations, plus de 30 agents différents sont intervenus. Une seule a donc concerné les agents de Rudi Garcia. »

Communiqué officiel de l’OM

L’Équipe précise de son côté que l’article en question a fait l’objet d’un travail journalistique sérieux et n’avait en aucune façon pour but de « mettre en cause l’intégrité des dirigeants de l’OM ».