Gros coup de gueule contre l’OM et les clubs français en Coupe d’Europe !

En trois rencontres, l’Olympique de Marseille n’a pas encore marqué le moindre but ou le moindre point en Ligue des Champions. Mais les joueurs apprennent… Une situation qui exaspère notre journaliste Mourad Aerts…

« C’est à mettre au crédit de Villas-Boas et de son jeu minimaliste de réussir à prendre autant de points en Championnat (6 en deux matches). C’est jamais facile. Parce que chez nous, les clubs français… Tu joues très mal toute l’année mais c’est pour te projeter sur l’Europe l’année prochaine. Puis après quand t’es en Coupe d’Europe, t’apprends. Donc t’apprends la semaine, tu joues mal le weekend pour réapprendre l’année d’après ! Mais pas avec les mêmes joueurs parce que les joueurs qui ont appris l’année précédente, les bons, ils partent à l’étranger ! Et les autres ? Ben ils ont toujours pas appris donc ils doivent réapprendre. Puis après, il y en a qui restent et qui ont appris mais en 2013/14, quand t’as pris zéro point. Donc ils ont oublié ! Florian Thauvin, il a dit « il faut qu’on apprenne. » Lui, Mandanda ont été champions du monde, des centaines de matches en pro, ils ont déjà joué la compétition mais… il faut apprendre ! La Ligue 1, c’est merveilleux, c’est le seul championnat au monde où c’est interdit de bien jouer. T’as jamais le droit, c’est jamais le moment ! Si t’es en Coupe d’Europe, c’est pour apprendre, si t’es en championnat, c’est pour mal jouer pour aller apprendre ! »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (12/11/2020)