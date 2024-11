Gros coup (possible) ce weekend pour l’OM ?

La dixième journée de Ligue 1 a débuté et le moins que l’on puise dire, c’est que les premiers résultats pourraient bien faire les affaires de l’Olympique de Marseille…

En effet en ouverture hier soir, l’AS Monaco s’est incliné un but à zéro face à Angers ! Un résultat surprenant et une seconde défaite consécutive pour l’équipe du Rocher qui paraissait être le concurrent le plus robuste au PSG. Dans tous les cas, les hommes d’Adi Hutter ne font pas le trou au classement avec l’OM…

Dans le même ordre d’idées, le LOSC aurait pu prendre trois points d’avance sur les hommes de De Zerbi hier soir. Mais après une première période enthousiasmante, les hommes de Genesio ont été en grande souffrance et les Lyonnais ont fini par égaliser dans le temps additionnel. Les Dogues prennent provisoirement la troisième place mais Marseille pourrait les doubler ce dimanche.

En effet en cas de victoire, l’Olympique de Marseille repasserait à la seconde place, avec une meilleure différence de buts que l’ASM.

Malgré la désillusion du weekend dernier, le rebond est possible !

LE CLASSEMENT PROVISOIRE

1 Paris Saint-Germain 23 9 7 2 0 28 8 20 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Monaco 20 10 6 2 2 15 7 8 3 Lille 18 10 5 3 2 16 9 7 4 Marseille 17 9 5 2 2 21 11 10 5 Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2 6 Lens 14 9 3 5 1 9 6 3 7 Reims 14 9 4 2 3 16 14 2 8 Nice 13 9 3 4 2 18 9 9 9 Strasbourg 13 9 3 4 2 19 17 2 10 Brest 13 9 4 1 4 13 15 -2 11 Rennes 11 9 3 2 4 13 12 1 12 Nantes 10 9 2 4 3 11 12 -1 13 Auxerre 10 9 3 1 5 13 18 -5 14 Angers 10 10 2 4 4 11 16 -5 15 Toulouse 9 9 2 3 4 10 11 -1 16 St Étienne 7 9 2 1 6 8 24 -16 17 Le Havre 6 9 2 0 7 7 20 -13 18 Montpellier 4 9 1 1 7 8 29 -21

LE PROGRAMME DE LA J10