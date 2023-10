Vente OM : Grosses manœuvres en coulisse, le Qatar veut tuer les projets de l’Arabie Saoudite ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que les rumeurs autour du rachat de l’OM sont encore de retour, l’Arabie Saoudite semble s’engager dans de gros projets et notamment celui de la Super League. Le Qatar associé à l’UEFA prépare sa riposte…

La Ligue des Champions va-t-elle perdurer ? Les tentatives de créations d’une Super League sont encore d’actualité, l’Arabie Saoudite serait partie prenante de ce projet, de l’autre côté le Qatar et l’UEFA veulent contre-attaquer. Selon le quotidien allemand Bild, l’UEFA et l’ECA sont inquiets de voir les Saoudiens inonder les grands clubs européens de leurs énormes moyens et de la suite qui pourrait être la création d’une ligue pour venir siphonner les participants à la Ligue des Champions. Le journal El Pais de son côté explique que l’UEFA d’Aleksander Čeferin et l’ECA présidée par Nasser Al-Khelaïfi travaillent sur une autre version de Super League. Cela serait composé de trois divisions de 18 équipes : Super League, Lega Europa et Lega Aspirante. Cependant le projet est compliqué à mettre en place…A lire : Marcelino : « L’OM, ce n’est pas un club aussi grand que ce qu’il voudrait être »

Super League vs Super League ?

De son côté l’Arabie Saoudite veut profiter de la force de son championnat et de ses stars recrutées à coups de millions comme Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané ou encore Karim Benzema pour intégrer les Coupes d’Europe. Les Saoudiens pourrait demander une intégration à l’UEFA afin de participer à la Ligue des Champions avec ses clubs et même à l’Euro avec son équipe nationale. Pour rappel, Israël ou encore le Kazakhstan font partie de l’UEFA.

Autre possibilité, les Saoudiens pourraient financer une Super League euro-saoudienne mais cette option a été démentie par le patron de la Pro League, Carlo Nohra. L’énorme manne financière des Coupes Européennes attise les intérêts et les manœuvres. Le football semble être le grand perdant de ces histoires de gros sous…