Chaque mardi, Football Club de Marseille vous propose son Journal des Bonnes Nouvelles. Rediffusion de la pastille diffusé en live le lundi dans Débat Foot Marseille. Au programme cette semaine, le groupe vit bien malgré les cas de Covid, la présentation du nouveau DS et des deux recrues, Villas-Boas vise des joueurs importants et connus… et la Ligue des Champions version Allemagne…

Pour revoir ce DFM en intégralité :