Guendouzi désigne le plus grand joueur de l’OM

Steve Mandanda est le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM. Il fait partie de l’équipe championne de France et vainqueur des trois coupes de la Ligue consécutives. Lors d’un entretien à le média carré, Mattéo Guendouzi affirme que Mandanda est le plus grand joueur de l’histoire de l’OM.

Mandanda a été le portier de l’OM de 2007 à 2016, puis de 2017 à 2022. Avec 613 matchs toutes compétitions confondues il est le joueur olympien le plus capé, largement devant les 452 matchs de Roger Scotti. L’ancien numéro 30 marseillais fait partie de l’équipe championne de France en 2010 et vainqueur de trois coupes de la Ligue consécutives de 2010 à 2012, sous les ordres de Didier Deschamps. Il a également été capitaine de l’OM depuis l’été 2010 et le départ de Mamadou Niang. Lors de son retour à l’OM en 2017, le coach de l’époque Rudi Garcia ne le nomme pas capitaine. Mais avec le départ de Garcia en 2019 et l’arrivé de Villas-Boas, Mandanda retrouve son brassard. Lors d’un entretien accordé à le média carré, son ancien coéquipier, Mattéo Guendouzi désigne Mandanda comme étant le plus grand joueur de l’histoire de l’OM. Voici l’extrait de Guendouzi sur Mandanda.

Guendouzi a désigné Mandanda comme le plus grand joueur de l'histoire de l'OM : "Je pense que j'aurais dit Mandanda parce qu'il a fait vraiment une carrière exceptionnelle. Il a tout connu ici, il a gagné de trophées. Il aurait mérité une statue. C'est vraiment quelqu'un…

Mandanda aurait mérité une statue

« Le meilleur joueur de l’histoire de l’OM ? Il y en a beaucoup qui sont passés. Je pense que j’aurais dit Steve Mandanda parce qu’il a fait vraiment une carrière exceptionnelle à l’OM, explique Guendouzi à le Média Carré. Il a tout connu ici, il a gagné des trophées. Il aurait mérité une statue. C’est vraiment quelqu’un d’exceptionnel, pour la carrière qu’il a fait et pour tout ce qu’il a fait pour les personnes qui travaillent au club et pour les joueurs.«