Sporting – OM (0-2) : La réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

La réaction d’après match de Mattéo Guendouzi Rongier après la victoire de l’OM face au Sporting (0-2 ) en Ligue des champions.

Mattéo Guendouzi Rongier s’est exprimé au micro de Canal + suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« On savait que c’était un match vraiment important car on avait que trois points et qu’ils étaient premiers du groupe avant ce match. On voulait donc vraiment prendre les trois points ce soir. On a fait une très bonne partie en restant concentré de la première à la dernière minute. Il va falloir continuer car on a déjà un autre match important dimanche et un match à Francfort qui sera crucial pour la suite. Ce qu’on a bien corrigé aussi par rapport au match aller c’est notre début de match, c’est vraiment très intéressant car on progresse à chaque rencontre. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal +

