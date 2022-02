OM : Après Saliba, c’est au tour de Guendouzi de subir le chambrage…

Mattéo Guendouzi succède à William Saliba et a été désigné « MVP Toro » du mois de janvier. Un jeu entre les olympiens qui récompensent le moins bon à l’entraînement chaque mois.

C’est un jeu qui amuse les joueurs de l’OM à l’entraînement. Lors des séances d’entraînement, les joueurs sont répartis en quatre groupes. Dans l’un d’entre eux, on y retrouve Dimitri Payet, William Saliba, Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Boubacar Kamara Chaque mois, ils élisent leur « MVP Toro ». Une distinction qui récompense le moins bon joueur dans l’exercice du toro à l’entraînement.

Avant l’entraînement, on ne pense qu’à ça, on ne veut pas perdre – William Saliba

Les deux derniers mois, William Saliba avait été récompensée par cette distinction. À travers leur story Instagram, les joueurs ont annoncé que cette récompense était destinée à Mattéo Guendouzi pour le mois de janvier. Un chambrage qui revient sans cesse entre eux. À travers un entretien accordé à BFM Marseille Provence, William Saliba était justement revenu sur ce jeu entre les joueurs olympiens.

« Ils font du buzz, parce qu’ils me prennent en photo depuis deux mois. Le MVP, c’est celui qui prend le plus de passes, de petits ponts ou qui fait des erreurs techniques. À la fin, ils votent pour celui qui a été le plus nul du jour. Ils n’ont commencé qu’en novembre, quand c’était moi! Mais les mois d’avant, ce n’était pas moi! Mais comme je suis le plus jeune, c’est plus facile de voter pour moi. Avant l’entraînement, on ne pense qu’à ça, on ne veut pas perdre. En plus ça chambre beaucoup. » William Saliba – Source : BFM Marseille Provence (28/01/2022)