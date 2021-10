Harit explique ce qui lui plaît particulièrement à l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille en prêt en provenance de Schalke 04, Amine Harit est conquis par le club et le public marseillais…

Depuis son arrivée à l‘Olympique de Marseille, Amine Harit a déjà délivré une passe décisive et marqué un but. Mais depuis quelques matchs, lors de ses entrées, il déjoue avec des excès de gestes techniques ratés.

Alors qu’il a connu les ambiances de Bundesliga, il reste impressionné par l’OM et son public :

Même à l’extérieur tu joue a domicile– Harit

« J’ai signé à l’OM en 2021. Énormément de fierté de porter les couleurs de Marseille. Je pense qu’il faut être à Marseille, jouer à l’OM, pour se rendre compte de ce que ça représente. Parce que quand tu le vois en dehors, tu sais que c’est un grand club français, mais quand tu le vis de l’intérieur, c’est fort. C’est un plaisir au quotidien, c’est de la ferveur, c’est de la pression et j’aime ça. C’est l’OM et c’est ce qui caractérise l’OM. En France, pour moi, c’est le plus grand club qui a l’identité la plus forte, la ferveur la plus forte. Quoi qu’il arrive, partout où on joue en France, tu as l’impression de jouer à domicile. Tu as toujours des supporters de Marseille, et plus que l’équipe qui joue à domicile, c’est spécial à Marseille, il faut vraiment être dans le club pour s’en rendre compte. » Amine Harit— Source: Foot.fr (21/10/21)

Je m’identifie à ce qu’il recherche– Harit

« Sampaoli sait ce qu’il veut, moi je m’identifie à ce qu’il recherche. Au quotidien, c’est pas l’image que vous avez du bord du terrain, marcher tout le match de droite à gauche. Je pense que c’est quelqu’un qui vit le match à 2000 %, et il est comme si il était sur le terrain. Mais dans la vie de tous les jours il est pas comme ça, sinon il ne marcherait plus depuis longtemps. La débauche qu’il a en match c’est fort, il a toujours envie, et donne de l’intensité à l’entrainement. C’est un compétiteur, il triche souvent au tennis-ballon. Avoir un coach comme ça, c’est kiffant, tu sais que tu vas pas t’ennuyer. » Amine Harit – Source: Foot Mercato (21/10/21)

Dans une interview accordée à Booska-p, il cite la différence la Bundesliga et la Ligue 1 :

La Ligue 1 est plus physique– Harit

« La Bundesliga, je connais plus car j’ai joué là-bas 4 ans. Alors que la Ligue 1, c’est que ma deuxième année même si je connais bien comme je suis Français. La Ligue 1 est plus physique, mais en Bundesliga l’ambiance des stades est incomparable à la France. Hormis le Vélodrome que je trouve incroyable, tout le monde le dit. Mais en général, il n’y a pas énormément de différence. » Amine Harit— Source: Booska-p (17/10/21)