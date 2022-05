Hermel se paye Sampaoli : « la saison de l’OM c’est déjà un échec! »

L’OM peut encore terminer second et donc directement se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, mais à condition de battre Strasbourg et d’espérer que Monaco ne gagne pas à Lens. Cependant, pour Fred Hermel, la saison de l’OM est déjà un échec.

Sur RMC Sport, Fred Hermel est revenu sur la saison de l’OM et le fait que Sampaoli considère qu’une qualification directe en Ligue des Champions serait un exploit.

Si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions, c’est un énorme échec pour Jorge Sampaoli

« Un exploit de se qualifier pour la Ligue des Champions ? Non ! Tu as été éliminé de la Ligue Europa Conference qui est la 3e division européenne, tu as été éliminé de la phase de poule de la Ligue Europa… la saison de l’OM c’est déjà un échec. Si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions, c’est un énorme échec pour Jorge Sampaoli. 2e ? C’est la place que doit avoir l’OM. S’ils sont 2es et se qualifient directement, on pourra dire que la saison a été correcte. Il n’envoie pas un bon message, cela veut dire qu’il n’est pas sûr de lui ». Fred Hermel – Source: RMC Sport (17/05/2022)

Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir — Sampaoli

En conférence de presse après le match à Rennes, Jorge Sampaoli s’est exprimé. Le coach argentin a assumé ses responsabilités sur la déroute de ses joueurs. Tactiquement, il n’a clairement pas fait les bons choix et a aussi tardé à faire des changements :

« « On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c’est tout. Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir (samedi). On voulait contrôler le jeu mais l’adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n’avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas. C’est très difficile de l’expliquer. On a subi ce match que ce soit au niveau footballistique et émotionnel. Le rendement offensif a été pauvre. On a essayé d’apporter plus de variété en deuxième mi-temps avec l’entrée de Bamba Dieng. En fait, le match a davantage tourné en faveur de Rennes qui a été bien meilleur dans les deux surfaces de réparation. Prendre la deuxième place?C’est dur, bien sûr, surtout parce qu’on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/22)