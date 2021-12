Concurrent OM : La grosse mise au point concernant Zidane au PSG…

Dans un entretien accordé à Europe 1 ce dimanche, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a répondu aux questions sur les rumeurs persistantes d’une arrivée de Zinedine Zidane au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino.

Sur les ondes d’Europe 1 ce dimanche soir, le directeur sportif du Paris Saint Germain a démenti tout contact avec l’ancien joueur et entraîneur du Real Zinedine Zidane.

« Nous n’avons jamais contacté ni (Zinédine) Zidane, ni aucun autre entraîneur., Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane » (…) Mauricio Pochettino est arrivé il y a un an (le 3 janvier 2021, ndlr) quand on avait des problèmes. Nous lui avons dit que nous voulions développer des choses et que nous avions du temps. Derrière, on élimine Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des champions. On perd contre Manchester City (en demies) mais on était dans l’idée de la saison. Arrive l’été, et on fait ce que tout le monde sait déjà. Donc il recommence la saison avec un effectif pas large, mais très large.Construire quelque chose, mettre tout le monde dans son bon sentiment et son espace, c’est difficile. Même avec les joueurs que nous avons, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps pour tous, leur donner ce sentiment d’être à l’aise. Je pense que nous sommes en construction. Et nous arrivons au mois de janvier avec beaucoup de possibilités de faire une saison inoubliable. Toutes les choses qu’on a pensées de lui (à son arrivée), elles existent encore. » Leonardo (directeur sportif PSG) – Source Euripe 1