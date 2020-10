Mercato : Mario Mandzukic proposé à l’OM !

L’une des priorités d’André Villas était de recruter un avant-centre durant le mercato estival. L’entraineur olympien n’a pas eu satisfaction sur ce point. Il a par contre récupéré le jeune Luis Henrique qui peut évoluer sur tout le front de l’attaque. Un ancien buteur de la Juventus aurait été proposé au club marseillais.

Le mercato estival a fermé ses portes Lundi dernier à minuit, mais l’Olympique de Marseille ne ferme pas Slavonski porte au un joker ou à l’arrivée d’un joueur libre comme l’a indiqué Pablo Longoria ce mardi en conférence de presse :

« Nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s’il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent comme ça. On discute entre le coach, la direction, moi et le propriétaire. On doit être convaincu du projet et du joueur. La crédibilité du projet vient parce que les joueurs qui viennent sont des premiers choix. Nous sommes ouverts aussi à attendre janvier. Nous évaluons et on choisira la meilleure option possible. » La priorité demeure le recrutement d’un arrière droit, même si André Villas Boas souhaitait églamenet recruter un buteur cet été.

A lire aussi : OM : Villas-Boas devra se passer d’un élément fort pour le premier match de Ligue des Champions

L’OM ne donne pas suite à Mandzukic

Selon les informations du site FootMercato, Mario Mandzukic aurait été proposé à l’OM. Mais le club phocéen n’aurait pas donné suite. Les dirigeants olympiens doivent dans un premier temps trouver une porte de sortie à Kostas Mitroglou avant de penser à recruter un nouveau joueur à ce poste.