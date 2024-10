Mercato OM : Ce titulaire de De Zerbi possible partant en janvier ?

Le mercato estival a été encore très actif, maintenant que Roberto De Zerbi dispose d’un groupe solide, les prochains mercatos s’annoncent moins actif. Pour autant, l’Equipe explique qu’un départ en janvier d’Amine Harit est envisagé du côté de l’OM…

Après deux premiers matches d’une bonne facture, Amine Harit semble avoir perdu le fil de son jeu. Le journal l’Equipe qui consacre un article aux meneurs de jeu de l’effectif explique qu’en interne, « on se félicite plutôt de pouvoir compter sur lui car Carboni et Koné ont été trop souvent blessés pour incarner des solutions viables. Harit en a été une en août, quand son transfert était en suspens, et il avait été impliqué dans les cinq buts marqués à Brest (5-1, le 17 août), offrant notamment deux passes décisives. » Si le l’international marocain s’entend bien avec Greenwood et qu’il peut s’imposer dans ce rôle, rien n’est garantie concernant son avenir. le quotidien sportif précisant même que « son départ en janvier n’est pas tabou au club. »

Harit pas retenu en janvier prochain ?

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a livré les 3 autres solutions pour jouer sans Harit, il ne cite pas la possibilité de recentrer Mason Greenwood. « Harit a bien commencé la saison. A Strasbourg il a eu plus de difficulté. Je suis satisfait de son rendement. Kone et Carboni peuvent aussi jouer à ce poste ou avec 2 attaquants ».

Koné, Carboni ou passer à deux attaquants