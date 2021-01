Mercato OM : Milik serait proche d’un accord avec Marseille…

André Villas-Boas avait expliqué que le mercato hivernal allait se jouer lors de la dernière semaine de janvier. Finalement, l’OM s’est fait prêté Pol Lirola et cherche un attaquant. Le dossier Milik serait toujours en négociations…

Le journaliste de la Rai Ciro Venerato a expliqué à Radio Kiss Kiss Napoli que l’OM faisait de Milik sa priorité parmi une longue liste d’autres options. Selon lui, Naples ne demanderait plus 15M€ sec, mais serait disposé à accepter 10M€ plus 5 de bonus.

10M€ + 5 de bonus pour Milik ? Priorité de l’OM ?

Alle 13 Ciro Venerato in diretta a #RadioGoal con le ultime di mercato sulla cessione di Milik pic.twitter.com/A4cNQqKRnj — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) January 13, 2021

A lire : MERCATO : L’OM FAIT UNE SECONDE OFFRE POUR MILIK ?

Les négociations sont en cours et les deux points de blocage concerneraient le détails des obtentions des bonus et le pourcentage d’une future revente. Napoli demanderait environ 30%, mais pourrait revoir à la baisse ce pourcentage selon le montant initial du deal. De plus, le journaliste affirme que Milik serait proche d’un accord contractuel avec Marseille. Reste à savoir comment l’OM peut trouver l’argent pour payer ce transfert et offrir un gros salaire à l’international polonais ?