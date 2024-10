OM – Angers : La compo probable de Roberto De Zerbi

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille affronte Angers SCO dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 2024/25 au Stade Vélodrome. Vous trouverez dans cet article le onze titulaire que devrait aligner l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi.

Après un excellent début de saison, les Marseillais ont subi un revers lors de leur dernière sortie face à Strasbourg (0-1) dimanche dernier, mettant ainsi fin à leur série d’invincibilité. L’OM doit impérativement rebondir pour ne pas se laisser distancer par le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, qui sont actuellement co-leaders du championnat. L’entraineur du club marseillais pourra compter sur le retour de Leonardo Balerdi, suspendu lors du dernier match. Il sera toutefois privé de Merlin et Koné. Ce dernier s’est en effet de nouveau blessé le week-end dernier à la cheville (entorse) et devrait être absent plusieurs semaines.

La composition d’équipe probable de l’OM face à Angers

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, Harit, Henrique – Wahi

OM Angers quelle chaine TV pour regarder le match gratuitement ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45 et sera diffusée en direct sur DAZN.

La plateforme DAZN propose cette semaine une offre d’essai de 7 jours gratuitement !

