OM : Balerdi, la surprise en défense ?

L’OM va affronter le FC Porto ce mercredi pour le compte de la quatrième journée de poule de Ligue des Champions. André Villas-Boas peut compter sur la quasi-intégralité de son groupe pour cette rencontre, seul Nemanja Radonjic est absent. L’entraîneur lusitanien s’est exprimé concernant son défenseur argentin Leonardo Balerdi.

Le jeune défenseur Argentin Leonardo Balerdi a été l’une des rares satisfactions du match à Strasbourg (0-1). Le joueur prêté cette saison à l’OM par Dortmund plaît énormément à André Villas-Boas. En conférence de presse André Villas-Boas est revenu sur le début de saison de son défenseur. Ce dernier pourrait avoir plus de temps de jeu, dès demain face à Porto ?

Pour le futur ce sera l’un des meilleurs défenseurs argentins – andré villas-boas

« Il a fait un bon match avec Duje face à Strasbourg, je pense qu’ils seront en compétition. Ce qui est intéressant à regarder, c’est ce qui a changé. Quand Leo est venu au club on disait qu’il n’avait que 6 matchs en professionnel, qu’il n’était pas compétent. Maintenant c’est l’un des meilleurs défenseurs argentins pour le futur. On avait dit ça à sa présentation, nous lui avons fait confiance. C’est vrai que Balerdi est dans un bon moment. Je pense qu’il peut commencer à avoir un peu plus de minutes. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (24/11/2020)