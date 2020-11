OM : Le niveau de Luis Henrique interpelle en interne ?

Le jeune brésilien Luis Henrique (18 ans) représente le plus gros investissement du dernier mercato de l’Olympique de Marseille. Son niveau de jeu interpelle en interne comme le révèle le journal l’Equipe dans ses colonnes ce mardi.

Recruté cet été par l’Olympique de Marseille lors du mercato l’attaquant brésilien Luis Henrique n’a toujours pas été titularisé lors d’un match officiel avec le club marseillais.

L’ancien joueur de Botafogo a visiblement besoin de temps pour s’acclimater au football européen, ce qui peut se comprendre vu son âge et le peu de matchs qu’il a disputé en professionnelle au brésil (7 matchs de championnat avec Botafogo).

Henrique souffre de la comparaison avec d’autres jeunes du centre ?

La semaine dernière l’entraîneur de l’OM André Villas Boas a organisé un match amical entre une sélection de jeunes joueurs issus du centre de formation olympien et l’équipe première. Le coach portugais avait également incorporé 4 minots dans son équipe : Richard, Ahmed, Bertelli, Araujo.

Selon les informations du quotidien sportif l’Equipe, le niveau de jeu de Luis Henrique sur ce match aurait interpellé plusieurs observateurs du club. L’attaquant brésilien se serait ainsi fait bouger, aurait réalisé peu de différences, et commis de nombreux mauvais choix… Il aurait également souffert de la comparaison avec les jeunes du centre de formation précise le quotidien sportif.

Il faut se battre tous les jours – franck passi

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille l’ancien entraîneur de l’OM, Franck Passi s’était exprimé sur l’arrivée de Luis Henrique et sur la concurrence avec Marley Aké :

« Par rapport à l’arrivée de Luis Henrique, il faut que Marley Aké le mange ! Pour Stéphane Sparagna, à l’arrivée de Doria, le Brésilien n’a pas joué un match. L’essentiel c’est lorsqu’on a des qualités de croire en elles, continuer de travailler et s’améliorer tous les jours. Sparagna n’est pas parti parce que Doria jouait. Un garçon comme Doria en matière de qualité et de potentiel, je sais pas ce qu’il a à envier à Duje Caleta-Car. Sauf que pour le Brésilien, on lui a fermé la porte, et pourtant on est allé le chercher. Je crois que c’est un faux problème lorsqu’on a les qualités comme Maxime Lopez ou Kamara qui ont finalement réussi à jouer des matchs. Non, lorsqu’on a les qualités il faut les démontrer et se battre tous les jours. » Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)