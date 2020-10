OM : Recrutement, passerelle, Perrin, Villas-Boas… Nasser Larguet explique comment marche le centre de formation !

Présent dans l’émission spéciale Marseille sur RMC, Nasser Larguet a évoqué le fonctionnement du centre de formation.

Eric Di Meco a demandé au directeur du centre de formation si le fait de ne pas assez laisser de chance au jeunes formés à l’OM n’était pas un problème pour être attractif auprès des meilleurs éléments extérieurs. Le cas Lucas Perrin, qui a vu venir Balerdi, a été cité par l’ancien latéral droit de l’OM. Nasser Larguet met en avant le travail de Villas-Boas et prend en exemple Boubacar Kamara.

Pour gagner sa place en sortant du centre de formation il faut être très fort — Larguet

« L’entrée du joueur (dans le centre de formation) est très importante. Aujourd’hui il y a l’infrastructure, la méthodologie de travail qui existent depuis plusieurs années. On se faisait une fausse opinion du centre de formation à Marseille, aujourd’hui c’est encore plus vrai car il y a quelque chose de solide et ça vient de là-haut, c’est l’attractivité, avoir les meilleurs joueurs au départ. On dit toujours ce n’est pas avec un cheval de trait que tu vas en faire un cheval de course. Il faut donc avoir les meilleurs joueurs à l’entrée. La deuxième chose, travailler avec André Villas-Boas c’est du bonheur pour un formateur. Dès la saison dernière il nous a ouvert les portes de l’équipe première. A chaque trêve internationale il nous demandait 4 à 6 joueurs pour avoir un œil critique sur la qualité des joueurs et sur notre formation pour nous dire quel est le delta pour arriver en équipe première. (…) Cette semaine AVB nous a demandé un milieu de terrain -19 ans et il m’a dit qu’il en était content. C’est à eux de gagner leur place, l’exigence est haute. (…) Pour moi concernant Perrin, l’arrivée de Balerdi c’est peut-être une motivation supplémentaire pour lui. Les jeunes ont très envie d’aller en équipe première. Kamara est un exemple extraordinaire. Pour gagner sa place en sortant du centre de formation il faut être très fort. Il y a plein de joueur qui ne sont pas prêt pour affronter le haut niveau. »

Nasser Larguet – source : RMC (15/10/2020)