OM – Riolo souhaite une chose avec Sampaoli !

L’Olympique de Marseille s’est imposé contre Brest (3-1) au stade vélodrome ce samedi soir. Entrée en jeu en fin de match, Luis Henrique a été décisif.

Le jeune brésilien de l’OM Luis Henrique a été décisif lors de son entrée en jeu samedi face à Brest en délivrant deux passes décisives.

Le journaliste de RMC Sport a évoqué sur son compte Twitter la performance de l’Olympique de Marseille face à Brest (3-1) pour le deuxième match de l’ère Sampaoli.

Et évidemment que les joueurs vont être meilleurs avec SAMPAOLI !

A LIRE AUSSI : OM – Brest (3-1) : Une fin de match tonitruante !

« Écoute moi je dis rien… mais si avec Sampaoli on s’amuse autant qu’avec Bielsa, je signe direct.. et je le souhaite en plus. Et évidemment que les joueurs vont être meilleurs avec lui ! » Daniel Riolo – Source Twitter