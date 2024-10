Point sur les blessés, l’explication concernant Benatia et 3 solutions pour remplacer Harit… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : le point infirmerie, l’explication de la LFP sur Benatia et De Zerbi livre ses trois options pour remplacer Harit…

Koné out plusieurs semaines, Merlin et Meité bientôt de retour, Rongier opérationnel !

Roberto De Zerbi doit faire avec plusieurs blessés. L’OM a fait un point sur les l’état de son infirmerie avant la conférence de presse. Si Rongier revient, il faudra encore attendre pour plusieurs éléments.

L’OM a confirmé avant la conférence de presse une durée d’indisponibilité de plusieurs semaines. En effet, le milieu de terrain de 22 ans souffre d’une entorse de la cheville gauche. Ismaël Koné va donc être indisponible plusieurs semaines, il avait déjà raté le début de saison à cause d’une blessure à la cheville droite.

Bamo Meïté, qui souffrait du psoas, devrait retrouver l’entraînement la semaine prochaine. Quentin Merlin, qui s’était blessé à la cuisse avec les Espoirs, a repris la course et pourrait faire son retour après la trêve internationale. Enfin, Valentin Rongier, touché à un mollet, a repris avec le groupe et devrait être dans le groupe pour la réception du SCO.

Les propos tenus par Mr Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés et, en fin de match, blessants

Après avoir poussé un coup de gueule contre les décisions arbitrales du match à Lyon, Mehdi Benatia écope d’une suspension jugée trop sévère par l’Olympique de Marseille.

Dans L’Équipe, Sébastien Deneux, président de la Commission de Discipline, s’est exprimé sur la sanction infligé à Mehdi Benatia : « La Commission considère que les propos tenus par Mr Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés et, en fin de match, blessants. Ils tendent à remettre en cause l’intégrité de Mr Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club, alors que Mr Benatia incarne une figure importante de l’OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l’éthique, même s’il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction. »

Lors de la 5e journée, Mehdi Benatia a pesté contre l’arbitrage à Lyon par Benoît Bastien. Au micro de DAZN, il avait d’ailleurs exprimé son mécontentement et émis des hypothèses jugées « complotiste » par la Commission de Discipline qui l’a convoqué ce mercredi.

#OM Medhi Benatia écope de trois matchs de suspension ferme plus trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles… pour #OLOM@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/nmvs3NAeg1 — Karim Attab (@karimattab1) October 2, 2024

En visio conférence, le conseiller sportif marseillais s’est expliqué et, d’après L’Equipe, aurait eu une stratégie de défense. Seulement, la Commission de Discipline n’a pas faibli et l’a sanctionné de 3 matchs de suspension fermes et 3 matchs avec sursis. Une décision que l’Olympique de Marseille ne comprend pas. Le club fait entendre sa voix via un communiqué publié ce mercredi soir.

Le communiqué de l’OM

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2024

L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à son conseiller sportif, Medhi Benatia.

Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier.

Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente, ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué.

L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire.

Replacer Harit ? Koné, Carboni ou passer à deux attaquants

Après un début de saison remarqué, Amine Harit est rentré dans le rang. Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception du SCO, Roberto De Zerbi a été interrogé sur les solutions de rechange dont il dispose à ce poste.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a livré les 3 autres solutions pour jouer sans Harit, il ne cite pas la possibilité de recentrer Mason Greenwood. « Harit a bien commencé la saison. A Strasbourg il a eu plus de difficulté. Je suis satisfait de son rendement. Kone et Carboni peuvent aussi jouer à ce poste ou avec 2 attaquants ».