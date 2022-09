Hommage pour Mandanda ? Tudor assume les tensions et c’est officiel pour Maoulida… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Mandanda bien reçu, Tudor assume les tensions et Maoulida quitte le club…

Un chant pour Mandanda ?

Comment Mandanda sera t-il accueilli par le Vélodrome ce dimanche à l’occasion d’OM vs Rennes ? A priori de la meilleure des manières !

Comment va être reçu Steve Mandanda ? Selon RMC, « la chanson à la gloire de Mandanda Il Fenomeno devrait être entonnée avant le match lorsqu’il viendra s’échauffer et sûrement à la fin du match car Mandanda ira évidemment saluer les groupes de supporteurs avant de s’arrêter devant les journalistes marseillais pour peut-être se livrer un peu plus sur la fin de son histoire d’amour avec l’OM. »

J’espère et je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui

« Je suis très content de le revoir, ça va me faire un peu bizarre de jouer contre lui, racontait t-il vendredi en conférence de presse. Personnellement avec Steve, j’échange souvent sur les réseaux ou nos numéros. Je l’ai félicité pour sa passe décisive. Je suis très proche de lui, il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Steve c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour ce club, l’amour qu’il a eu et qu’il a encore pour ce club. J’espère et je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui ». Pape Gueye – source : Conférence de presse (16/09/2022)

Tudor assume son exigence

Présent en conférence de presse ce vendredi à 48 heures de la réception de Rennes en championnat, Igor Tudor a expliqué son mode de fonctionnement et son exigence, il a conscience d’être une personne assez directe.

Je crois en la hiérarchie, chacun doit faire son travail, comme il faut

« C’est le plus haut niveau, on a tout tenté, on a fait un match correct, cela n’a pas suffi. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas suffisant pour les quatre prochains matches de C1. Je vois un groupe motivé et concentré. Rennes est le dernier match de ce tour de force. On veut finir en beauté et faire un bon match à domicile pour rester là où on est, à la première place du classement. Je ne suis pas Italien, je suis Croate ! Mettre dans des cases foot italien, foot espagnol, foot français… cela n’existe pas. Des entraîneurs italiens pratiquent le catenaccio, d’autres attaquent à fond. En 2022, on peut parler du jeu spécifique d’un entraîneur, et non du style culturel d’un pays. La qualité d’un coach est de comprendre ce qu’il peut transmettre de son foot aux joueurs qu’il a en sa possession. En ce qui concerne la part de liberté, c’est un mix entre la structure et la liberté. La structure ne doit jamais manquer. En attaque, il y a forcément plus de liberté, et en défense, plus de rigueur. (…) Il est dur de copier une personne en particulier, on prend un peu à droite, à gauche. Pendant son parcours, on picore les aspects qui nous plaisent et on adapte tout cela à sa propre personnalité. Je cherche encore à comprendre, à 45 ans, qui je suis et comment je fonctionne. Une chose qui me caractérise : je crois en la hiérarchie, chacun doit faire son travail, comme il faut, et pas celui des autres… Si on respecte cela, je reste tranquille, je peux être plus gentil, plus bon. Quand je veux changer les choses parce que je pense qu’elles ne sont pas faites de la bonne façon, ça peut créer des tensions. Si un joueur a fait son travail d’une certaine façon pendant des années et que je lui explique que je ne suis pas d’accord, cela peut créer des difficultés. Mais je crois en ce que je fais, je mets cela en application dans mon travail comme dans ma vie personnelle. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (16/09/2022)

Maoulida pas conservé

Après un an à l’OM en tant qu’entraineur des attaquants de la section U19 de l’Olympique de Marseille, Toifilou Maoulida a posté un message sur son compte Twitter concernant son départ du club :

L’homme au fameuses bandelettes y décrit notamment ses activités post-carrière, constituée de passage de diplômes divers autour du football, et remercie les supporters olympiens de son soutien depuis son retour dans l’organigramme du club où très peu (voir pas) d’anciens joueurs du club figurent. Une situation que notre invité Karim Zéribi a abordé lors de notre émission « Débat Football Marseille » lundi dernier.

« Il faut des cadres qui travaillent à la pérennité du club »

L’homme politique et chroniqueur télé Karim Zéribi avait déjà critiqué cette situation, trouvant que c’est quelque chose qui manque à l’Olympique de Marseille :

« Un club est une grande institution quand il a un style de jeu, un centre de formation, un public, des résultats et un palmarès. L’OM a un public incroyable et un joli palmarès mais ils ont oublié les deux autres aujourd’hui. Il n’y a pas de style de jeu bien défini à Marseille. Il faudrait qu’il y ait des cadres qui travaillent dans l’ombre à la pérennité du club. L’OM ne l’a pas, le Bayern Munich et le FC Barcelone, oui. Au Bayern, les anciens joueurs sont tous au club. Je me pose la question pourquoi l’OM n’arrive pas à reproduire ce schéma. Si Longoria veut marquer le club de son empreinte, il doit travailler sur cette question. Il a stabilisé le club, il fait du bon travail mais il faudrait qu’il apporte cette petite touche en plus. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)

